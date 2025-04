R. Martinelli se queda sin su salvoconducto

Panamá.- El expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero a 10 años de prisión y asilado desde hace poco más de un año en la embajada de Nicaragua en Panamá, calificó de “trampa” el otorgamiento de un salvoconducto para ser trasladado al país centroamericano luego de que la cancillería panameña decidió no extender por segunda vez el plazo de ese documento ante la falta de respuesta de Nicaragua.

“Era una vil trampa la que me querían hacer, que por un lado me estaban dando una supuesta salida por otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas”, afirmó Martinelli en un video en Instagram.

“El gobierno de la República de Nicaragua no ha dado respuesta sobre la aceptación del mismo dentro del término que se ha concedido y su posterior prórroga”, agregó la cancillería pero advirtió que “esta situación no afecta el reconocimiento del asilo diplomático que le ha sido concedido al expresidente”.

La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo dijo que se había generado una “situación compleja, contradictoria que llama mucho la atención y que parece más bien una trampa, una emboscada” en referencia la emisión de una alerta roja de Interpol para Martinelli.