Raniere tendría planes políticos en México doblegando al hijo de Salinas

Por Dolia Estevez

Keith Raniere quería que México fuera la primera "República NXIVM" del mundo y Carlos Emiliano Salinas Occelli su Presidente. El siniestro plan se haría realidad con la victoria del hijo de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 2018, revela Catherine Oxenberg, ex miembro de la secta y madre de una de las esclavas marcadas en el vientre con las iniciales del encarcelado líder del culto sexual criminal.

La conjura descrita por Oxenberg en su libro Captive, explica el empeño de Raniere en doblar psicológicamente a Emiliano Salinas para convertirlo en su "peón" mexicano. Raniere le reprochó su apellido y posición, su condición de hijo del expresidente considerado el "jefe de jefes" de la corrupción política mexicana. "Me meo sobre toda tu familia", le dijo, al echarle en cara venir de un clan que se enriqueció mediante la corrupción y ser parte de un legado de injusticia y perversión.

The Vow, el exitoso documental sobre la tóxica dinámica interna de la secta, publica videos inéditos de las sesiones en las que Raniere humilla y reduce a basura a un pusilánime Emiliano. "Presionó mucho a Emi sobre el poder y corrupción de su familia", relata Mark Vicente, ex líder de Nxvim y figura central en The Vow. Para convencerlo que de él dependía salvar a México de la corrupción de su familia, lo hizo "sentirse mierda", añade Vicente.

Emiliano no fue el único. Filmados por Vicente, cineasta de origen sudafricano que delató a Raniere ante el FBI, los videos en The Vow muestran reuniones de adoctrinamiento de una legión de juniors incautos y sin propósito en la vida a quienes les inculcó sentido de culpabilidad por ser ricos sin haber movido un dedo. Les reprochó que había gente en México dispuesta a trabajar largas jornadas por 10 dólares, mientras ellos, los niños ricos que heredaron riqueza sin hacer nada, gastaban 10 dólares en una bebida en un bar.

Atribuyó la violencia a la "lucha de clases". Varios de los miembros mexicanos habían sido secuestrados; Antonio Zarattini, entre los primeros desertores, y Edgar Boone, hijo de una familia adinerada y reclutador inicial en México. En la serie, Zarattini muestra su mano de cuatro dedos y oreja mutilada.

Raniere preguntó a Emiliano si estaba listo para liderar el movimiento contra la corrupción y la violencia en México. Respondió que sí, pero dijo no saber cómo. "No sé como organizar gente como esa", admitió, refiriéndose a los pobres (capítulo 9).

Vicente, quien compartió la Junta Ejecutiva de NXIVM con Emiliano, dice que fue la misma táctica de control psicológico que usó Raniere con las hermanas Sara y Clare Bronfman, herederas del imperio licorero Seagram. Mientras que a ellas las hizo "sentirse mierda" para quitarles su enorme fortuna, a Emiliano lo manipuló para explotar sus conexiones políticas.

The Vow muestra tomas de Emiliano Salinas hablando y organizando gente en concurridos mítines. "¿Cómo se siente decir, vamos a retomar las calles, vamos a retomar nuestras comunidades, vamos a arrebatarle a México al miedo y la violencia?". Bajo la dirección de Vicente, NXIVM filmó el documental "Encender el Corazón" para reclutar gente.

En junio de 2019, Raniere fue hallado culpable de tráfico sexual de menores, pornografía infantil, secuestro de identidad, lavado de dinero y esclavitud sexual de mujeres miembros de la subsecta secreta Dominus Obsequious Sororium o DOS. En el juicio surgieron los nombres de Emiliano Salinas y de Rosa Laura Junco, hija del dueño de Reforma, pero ninguno de los dos fue imputado judicialmente.

Raniere será sentenciado hoy martes en la Corte del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. Sus víctimas reclaman cadena perpetua.

Tras la detención de Raniere en Puerto Vallarta en marzo de 2018, Emiliano Salinas anunció que cortaba lazos con NXIVM, alegando desconocer las "atrocidades" contra las mujeres esclavas de DOS.

En su obra Captive (Gallery Books, 20018), Catherine Oxenberg detalla el plan de Raniere para establecer en México una cabeza de playa. El "grandioso esquema" de dominio mundial empezaría con el triunfo electoral de Emiliano Salinas en las elecciones presidenciales de 2018. "Su padre, Carlos, usaría sus métodos maquiavélicos para garantizar la victoria electoral de su hijo. A su vez, Keith usaría a Emi como peón para gobernar México" (página 262).

En un viaje en 2013 para tomar un curso de una semana sobre "valores familiares", Oxenberg cuenta que la sede mexicana de NXIVM estaba en una céntrica y lujosa mansión, más resguardada que Fort Knox, albergue de las reservas de oro de Estados Unidos. "En la calle de enfrente, había vehículos blindados y guardias armados por todas partes".

Impartido por Nancy Salzman, cofundadora de la secta que se declaró culpable de "chantaje sistematizado" en la acusación contra Raniere, la clase también la tomaron Emiliano y su novia, la actriz "Mika" Paleta. Oxenberg relata que jamás en su vida había atestiguado tanto chovinismo y prejuicio de género. El seminario cerró con un elegante brindis ofrecido por Emiliano y "Mika" (Ludwika), con quien se casó ese año, en un penthouse con terraza, que describe como una fortaleza a la que se ingresa por una puerta de metal "tan impenetrable" como la caja fuerte de un banco (página 79).

A medida que aumentaba el número de detractores, Raniere formó una escuadra de espías conocida como los "monos voladores" para que realizaran campañas de espionaje, intimidación, acusaciones legales espurrias y hackeo contra desertores, narra Oxenberg, actriz estadounidense y figura central en The Vow. Los "monos voladores" la integraba la élite de la secta: Emiliano Salinas, Alex Betancourt (copropietario de NXIVM México), Sara y Clare Bronfman, Nancy y Lauren Salzman, y la actriz Allison Mack.

Junto con otras mujeres que desertaron, Oxenberg experimentó en carne propia la guerra sucia de la red de espías. Recibió cartas amenazantes de abogados mexicanos y de un procurador estatal presuntamente al servicio de Emiliano. Los "monos voladores" fueron acusado de complicidad en los delitos de Raniere. Emiliano, Betancourt y Sara Bronfman no fueron acusados (páginas 207-207).

Zarattini, quien alcanzó el nivel de "coach" en el escalafón de Nxivm, fue el primero en delatar en México la esclavitud de las mujeres del DOS. Fue tal el escándalo en el seno del grupo mexicano que Emiliano lo acusó de extorción y buscó su arresto. Zarattini gastó medio millón de dólares en su defensa. Nadie más se atrevió a desertar después de eso por temor a recibir el mismo trato o incluso a "ser asesinado" (página 206).

En The Vow aparecen varios prominentes mexicanos. La mencionada Rosa Laura Junco, "cuyo padre es dueño de uno de los periódicos más grandes de México", dice Mark Vicente en referencia a Alejandro Junco de la Vega, dueño de Grupo Reforma. Junco fue cofundadora de los "Cuchillos de Aristóteles", subgrupo de miembros con experiencia en medios, con la misión de contratacar la cobertura negativa sobre NXIVM (episodio 5). En el juicio de Raniere, Lauren Salzman identificó a la Junco como la mujer que la reclutó al DOS (Slate, 23/05/2019).

Otro mexicano en The Vow es Javier Jileta, actual Director General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el minuto 38:50, del episodio 8 del 11 de octubre, Jileta escucha a Reniere dar una airada arenga misógina a los miembros de la Sociedad de Protectores o SOP, subsecta exclusivamente de varones.

Con duro gesto y agitados ademanes, Raniere le dice al grupo de hombres, entre los que está Jileta, que el odio que sienten por las mujeres, se justifica en tanto que son seres de inteligencia menor, quejumbrosas, engreídas, mimadas, dependientes y chantajistas. De ahí que los hombres sientan ganas incontrolables de cogerlas (fuck, es la palabra que usa repetidamente). Según Raniere, con la eyaculación el hombre marca a la mujer como su propiedad.

Jineta no respondió mi reiterada petición para que explicara su presencia en una sesión de la misógina Sociedad de Protectores. En agosto, me dijo que su relación con NXIVM se limitó a tomar talleres del Programa de Éxito Ejecutivo o ESP (SinEmbargo, 31/08/2020). Jileta se deslindó del grupo en 2018.

El plan de Raniere para dominar a México, sobra decirlo, es absolutamente inverosímil. No obstante, es testimonio de la enorme influencia que llegó a tener en el país al que huyó blindado por su ejército de niños ricos sin escrúpulos hasta que, a petición de las autoridades estadounidenses, fue detenido y deportado a Estados Unidos.

Pese a las revelaciones en The Vow y en el libro de Oxenberg, queda la sensación de que lo que se conoce de la historia y alcance de la red mexicana, es sólo la punta del iceberg. Es evidente que hay poderosos intereses políticos y económicos que la han censurado desde el primer día. El gobierno, por su parte, no parece interesado en abrir una caja de Pandora que pueda traer consecuencias impredecibles.

Anotación: Salvo las fuentes referidas entre paréntesis en el texto, la información en este artículo –nombres, referencias, descripciones, datos, lugares, fechas, etcétera– proviene de dos fuentes públicas: Captive, de Catherine Oxenberg, publicado por Gallery Books, y la serie The Vow, transmitida por HBO del 28 de agosto al 25 de octubre.

Twitter: @DoliaEstevez