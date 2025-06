Reactivados vuelos nacionales en Haití tras meses de violencia de pandillas

PUERTO PRÍNCIPE, Haiití (AP) — El primer vuelo comercial de Haití en siete meses despegó el jueves desde la capital con destino a la ciudad norteña de Cap-Haitien, donde los emocionados pasajeros esperaban reunirse con amigos, familiares y socios comerciales.

El vuelo de Sunrise Airways con 19 pasajeros fue el primero de este tipo en partir de Puerto Príncipe desde que la violencia de las pandillas detuvo las operaciones del aeropuerto en noviembre. Hasta ahora, solo se han reanudado los vuelos nacionales, sin una fecha aún para los internacionales.

"Ha pasado más de un año desde que viajé por última vez", dijo James Jean-Charles. "El país está infestado de pandillas. No se puede ir por carretera".

Jean-Charles, de 41 años, mostró una amplia sonrisa al explicar que iba a visitar a sus padres y primos en la ciudad costera después de tener problemas constantes por mantenerse en contacto con ellos por teléfono debido a la mala conectividad.

En la terminal Guy Malary, que se utiliza para vuelos nacionales, la gente se reunía alrededor de un restaurante que servía café, carne de cabra, pollo y plátanos.

Garry Jean-Pierre, técnico en computación, esperaba el segundo vuelo del día de Sunrise Airways.

"Finalmente encontré una manera de llegar allí y no perder los contratos que tenía", comentó sobre su próximo viaje a Cap-Haitien.

Ha pasado un año desde su última visita, pero nunca se le ocurrió viajar por carretera, donde se sabe que los miembros de las pandillas disparan al azar contra los vehículos.

"No me arriesgaría", manifestó. "No sabes cuándo decidirán matar".

Fuera de la terminal Guy Malary, el estacionamiento estaba lleno de autos mientras los trabajadores cargaban equipaje y los hombres que trabajaban en el mercado negro intercambiaban dólares estadounidenses y gourdes haitianos.

"Esto está muy bien", dijo el taxista Marc Jean-Baptiste al observar el bullicio de la gente. "No podía cuidar adecuadamente de mi familia".

Dijo que esperaba que los vuelos internacionales a Puerto Príncipe se reiniciaran pronto, pero es poco probable que eso suceda.

El aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe cerró el año pasado, a mediados de noviembre, por segunda vez después de que varios pandilleros dispararan contra un vuelo de Spirit Airlines mientras se preparaba para aterrizar, hiriendo levemente a un asistente de vuelo.

Otros aviones comerciales fueron alcanzados ese día, lo que llevó a Spirit, JetBlue y American Airlines a cancelar sus vuelos a Puerto Príncipe. Ninguno de esos vuelos se ha reanudado.

Aunque el principal aeropuerto internacional reabrió en diciembre, hasta el jueves aún no había vuelos comerciales.

La reanudación de los vuelos nacionales constituye un infrecuente éxito en la lucha de Haití contra las pandillas que controlan al menos el 85% de Puerto Príncipe.

Anteriormente, una poderosa federación de pandillas obligó al principal aeropuerto internacional a cerrar durante casi tres meses a principios de 2024.