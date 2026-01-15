logo pulso
Realiza NASA evacuación médica de la EEI

Por AP

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Realiza NASA evacuación médica de la EEI

CABO CAÑAVERAL, Florida.- Una astronauta que necesita atención médica partió el miércoles de la Estación Espacial Internacional con tres colegas, la primera evacuación por motivos de salud que realiza la NASA

Los cuatro astronautas que regresan —de Estados Unidos, Rusia y Japón— planean amerizar el jueves en la madrugada en el Pacífico, cerca de San Diego, en un vuelo de SpaceX. Esta decisión acorta su misión en más de un mes.

"El momento de esta partida es inesperado", señaló la astronauta Zena Cardman, de la NASA, antes del viaje de regreso, "pero lo que no me sorprendió fue lo bien que esta tripulación se unió como familia para ayudarse y cuidarse mutuamente".

La semana pasada, funcionarios se negaron a identificar al astronauta que necesita atención médica, y no dieron a conocer qué problema de salud padece.

El astronauta enfermo está "estable, seguro y bien atendido", apuntó Mike Fincke, comandante saliente de la estación espacial, en redes sociales esta semana. "Esta fue una decisión intencional para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en tierra, donde existe toda la gama de capacidades de diagnóstico".

