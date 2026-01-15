logo pulso
Reanudan pláticas para acordar tregua en Sudán

Por AP

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Reanudan pláticas para acordar tregua en Sudán

EL CAIRO.- Los esfuerzos para alcanzar la paz en Sudán se reanudaron en El Cairo el miércoles, mientras Egipto, las Naciones Unidas y Estados Unidos instauraron a las partes en conflicto para acordar una tregua humanitaria a escala nacional, en un momento en que la guerra entre el Ejército y su rival paramilitar se acercaba ya a su tercer año

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo a la prensa que su país no aceptará el colapso de Sudán o de sus instituciones, ni ningún intento de socavar su unidad o dividir su territorio, describiendo cuentos escenarios como "líneas rojas".

Abdelatty manifestó en una conferencia de prensa conjunta con Ramtane Lamamra, el enviado personal del secretario general de la ONU para Sudán, que Egipto no permanecerá inactivo y no dudará en tomar las necesarias para ayudar a preservar la unidad de Sudán.

"No hay absolutamente ningún espacio para reconocer entidades paralelas oa cualquier grupo armado. En ninguna circunstancia podemos equiparar las instituciones estatales sudanesas, incluido el Ejército sudanés, con cualquier otro grupo armado", dijo, al margen de la quinta reunión del Mecanismo Consultivo para Mejorar y Coordinar los Esfuerzos de Paz.

Lamamra señaló que la quinta reunión de este tipo demuestra que la diplomacia sigue siendo un camino viable hacia la paz.

El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, o FAR, y el Ejército han estado en guerra desde abril de 2023. Durante el conflicto se han cometido múltiples atrocidades, mientras que Sudán enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Aunque los repetidos intentos de conversaciones de paz no han logrado poner fin a la guerra, Abdelatty dijo que existe un acuerdo regional para garantizar una tregua humanitaria inmediata, que incluye ciertos retiros y el establecimiento de corredores humanitarios seguros.

