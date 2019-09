Recuerdan frente a Parlamento Europeo a normalistas desaparecidos

El reclamo de "vivos se los llevaron, vivos los queremos", volvió a escucharse este lunes a las afueras del Parlamento Europeo.

El grito fue lanzado durante una manifestación realizada en la Plaza de Luxemburgo, ubicada frente a la Eurocámara, con motivo del 5 aniversario de los crímenes cometidos en Iguala.

La concentración estuvo encabezada por Epifanio, padre de Jorge Álvarez, uno de los 43 normalistas desaparecidos, y fue convocada por la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Amnistía Internacional.

"Estamos frente al Parlamento Europeo para pedir el apoyo y seguir luchando hasta llegar a la verdad y encontrar a nuestros hijos", dijo a EL UNIVERSAL Epifanio Alvarez.

"El gobierno está dispuesto a trabajar, pero todavía no tenemos nada, queremos saber en dónde están nuestros muchachos", señaló tras precisar que si el gobierno verdaderamente está comprometido, en un plazo no mayor a cinco meses deberá mostrar resultados concretos.

La convocatoria encontró eco en las eurodiputadas del Grupo de los Verdes, Anna Cavazzini y Diana Riba, quienes mostraron solidaridad con los familiares de las víctimas y con la lucha contra la impunidad en México.

"Me causa mucha tristeza ver en esta plaza las fotos de 43 estudiantes desaparecidos, pero al mismo tiempo me llena de esperanza ver tanta gente recordando y apoyando una causa que reclama justicia", sostuvo a El Gran Diario de México Cavazzini.

"Debería de ser una prioridad del gobierno esclarecer los hechos, precisar quién estuvo detrás y castigar a los responsables, así como garantizar la no repetición. Las señales del gobierno son positivas, pero la sociedad civil y los eurodiputados debemos seguir presionando", apuntó la eurodiputada alemana.

La manifestación reunió a unas 50 personas y se caracterizó por la exhibición de 43 grandes impresiones con los rostros de los normalistas, así como la denuncia de otros casos emblemáticos de desaparecidos en el país, como el de Dan Jeremeel Fernández Morán, quien fue detenido por militares el 19 de diciembre de 2008 en Coahuila, y desde entonces se desconoce su paradero.

El acto inició con la intervención de Montserrat Carreras, de Amnistía Internacional, quien aseguró que las acciones ante las instituciones de la Unión Europea no cesarán hasta conocer la verdad y los responsables sean juzgados.

"Sabemos que el nuevo presidente se ha comprometido de manera muy clara, nos queda solo esperar que cumpla con el compromiso, que la justicia trabaje de manera transparente y sin torturar", señaló.

Durante la manifestación se pasó lista a los normalistas: "Abel García Hernández, presentación con vida (...); y cerraron con el conteo de uno a 43.

Entre los asistentes estuvo Paulina Cervantes, diseñadora gráfica de 30 años, quien vive desde hace dos años en la capital belga. "Desde nuestra latitud seguimos apoyando como se pueda. Por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y los más de 40 mil desaparecidos, aquí estamos", indicó.

"Estoy aquí para apoyar la búsqueda, hemos seguido el caso desde que inició. Es increíble que cuando empezamos a hacer las protestas mi hijo tenía tres años y hoy tiene ocho, no es posible, es muy duro", dijo, por su parte, Georgina Galicia, investigadora biomédica.