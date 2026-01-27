Recuperan los restos del último rehén en Gaza

Jerusalén, Israel.- Israel informó el lunes que recuperó los restos del último rehén en Gaza, cerrando un capítulo doloroso para el país y despejando el camino para la siguiente y más desafiante fase de su alto al fuego con Hamás.

El siguiente paso probablemente será la reapertura de la frontera entre Gaza y Egipto, permitiendo que los palestinos se desplacen en ambas direcciones y que más ayuda ingrese al territorio devastado por dos años de guerra. La segunda fase también incluye el despliegue de una fuerza internacional de seguridad, el desarme de Hamás, la retirada de soldados israelíes y la reconstrucción de Gaza.

Los restos del policía Ran Gvili fueron encontrados en un cementerio en el norte de Gaza.

El primer ministro Benjamín Netanyahu lo calificó como "un logro increíble" para Israel y sus soldados. Indicó que Gvili, quien fue asesinado durante el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 —irrupción que desató la guerra—, fue uno de los primeros en ser llevado a Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hemos completado esta misión, como prometí, y completaremos las otras misiones que hemos establecido", declaró Netanyahu. Decenas de personas, incluidos familiares, oficiales militares y amigos de la unidad policial de Gvili, recibieron su cuerpo en un puesto del ejército en el lado israelí de la frontera con Gaza.

Muchos más israelíes se alinearon en las carreteras cercanas para rendir homenaje mientras el convoy que transportaba el ataque se dirigía a Tel Aviv.

"Deberías ver el honor que estás recibiendo aquí", dijo Itzik, el padre de Gvili, besando el ataque de su hijo, que estaba cubierto con una bandera israelí. "Toda la policía está aquí contigo, todo el ejército está contigo, todo el pueblo. Estoy orgulloso de ti".

Hamás indicó que ahora ha cumplido con todas las condiciones de la primera fase del alto al fuego. La siguiente fase confrontará cuestiones más espinosas, incluyendo la transición a una nueva estructura de gobernanza en Gaza y el desarme de Hamás, que ha gobernado el territorio durante casi dos décadas.

"La siguiente fase es desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza. La siguiente fase no es la reconstrucción", apuntó el primer ministro Netanyahu.