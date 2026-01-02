Recuperaremos Taiwán, dice China

Beijing, China.- El presidente chino Xi Jinping elogió el progreso tecnológico de su país en áreas como la inteligencia artificial y los semiconductores, e insistió en que su país anexará Taiwán, una democracia autogobernada.

Durante su discurso de Nochevieja transmitido el miércoles por la noche por los medios estatales, Xi alabó los avances del país en sectores clave, incluyendo la tecnología militar y la exploración espacial. Imágenes que iban desde robots humanoides realizando kung fu hasta nuevos proyectos hidroeléctricos se mostraban en la pantalla durante su discurso.

"Buscamos energizar el desarrollo de alta calidad a través de la innovación", expresó Xi, agradeciendo al pueblo chino por contribuir al crecimiento económico del país en los últimos cinco años.

China planifica su desarrollo económico en períodos de cinco años y se está preparando para discutir su nuevo plan quinquenal en la próxima sesión en marzo.

En cuanto a Taiwán, una democracia autogobernada que China considera territorio soberano, Xi reiteró las intenciones de anexión de Beijing.

"Nosotros, los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán, compartimos un vínculo de sangre y parentesco. La reunificación de nuestra patria, una tendencia de los tiempos, es imparable".