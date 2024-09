Impacto de la sequía en el suministro eléctrico de Ecuador

QUITO (AP) — El corte nacional de energía eléctrica programado para el miércoles en Ecuador se redujo a entre dos y cuatro horas de las ocho previstas inicialmente, afirmó el ministro de Energía Antonio Goncalves, quien destacó que el mayor complejo de generación hidroeléctrica del país está en situación crítica.

En una cadena de radio el funcionario explicó que entre las 22.00 del miércoles y las 6.00 del jueves habrá cortes menores dependiendo de la zona mientras técnicos realizan trabajos de mantenimiento en redes de distribución eléctrica.

A su vez confirmó que se mantienen los cortes de ocho horas diarias programados entre el lunes y jueves de la próxima semana pero que los técnicos evalúan a diario la situación.

Según las autoridades Ecuador registra un déficit de generación de energía eléctrica de alrededor de 1.100 megavatios ocasionado por el adelanto de la época seca y por una aguda sequía en casi todo el territorio, especialmente en el sur ecuatoriano, donde está el mayor complejo de generación hidroeléctrica nacional.

En esa zona no llueve desde hace más de 60 días, lo que ha puesto a las reservas de agua de la represa de Mazar en situación crítica y a punto de parar el flujo que alimenta a tres centrales de generación que dependen de ella.

Fernando Salinas, analista y expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, dijo a The Associated Press que la generación eléctrica "es un problema estructural" derivado de tres causas: la falta de oferta de generación ante un aumento de la demanda, una tarifa deficitaria que no cubre el costo de producción y distribución y pérdidas y robo de energía que llegan al 16% del total.

Para superar el problema se requieren medidas urgentes como "la eliminación del monopolio del Estado en la generación eléctrica, lo que atraerá a inversionistas extranjeros y otras formas alternativas de generación" y "la optimización de los subsidios de las tarifas eléctricas, que benefician a grandes sectores".

La aguda sequía que atraviesa el país, la peor en más de seis décadas, ha generado adicionalmente las condiciones para la propagación de incendios forestales que ya han consumido más de 31.000 hectáreas en las últimas semanas, casi la mitad de ellas ubicadas en la provincia de Loja, fronteriza con Perú.

Otra consecuencia es el racionamiento de agua potable en poblaciones de al menos ocho de las 24 provincias del país, con cortes de hasta 20 horas diarias.

"Los precios de los alimentos en los mercados se han duplicado o triplicado y las caseras (vendedoras) dicen que es por la sequía", aseguró a AP Mercy Andrade, asistente en un consultorio médico.