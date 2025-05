Reestructuración del gobierno en Filipinas

MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pidió a todos sus secretarios de gabinete que presentaran sus renuncias el jueves en un "audaz reinicio" de su gobierno tras las elecciones de media legislatura de la semana pasada, en las que más candidatos de la oposición ganaron escaños cruciales en el Senado.

Marcos, el hijo de 67 años del difunto dictador filipino derrocado en 1986, ganó la presidencia en el profundamente dividido país del sudeste asiático por un amplio margen en 2022, en un sorprendente regreso político mientras hacía un llamado firme a la unidad nacional. Sin embargo, su igualmente popular compañera de fórmula vicepresidencial, Sara Duterte, posteriormente se distanció de él en una ruptura que ha desatado una intensa discordia política.

Con el apoyo de su aliado por tratado, Estados Unidos, y otros países amigos, Marcos emergió como el crítico más abierto de la creciente agresividad China en el disputado mar de China Meridional, mientras lidiaba con una serie de problemas internos arraigados como la inflación y el cumplimiento retrasado de una promesa de campaña de reducir el precio del arroz, así como numerosos reportes de secuestros y otros delitos.

"Esto no es trabajar como de costumbre", dijo Marcos, según un comunicado del gobierno. "El pueblo ha hablado y espera resultados, no política, no excusas. Los escuchamos y actuaremos".

Marcos pidió la "renuncia por cortesía de todos los secretarios del gabinete en un movimiento decisivo para recalibrar su gobierno tras los resultados de las recientes elecciones", dijo el comunicado del gobierno.

"La solicitud de renuncias por cortesía tiene como objetivo dar al presidente el margen de maniobra para evaluar el desempeño de cada departamento y determinar quién continuará sirviendo de acuerdo con las prioridades recalibradas de su gobierno", dijo el gobierno.

Al menos 21 secretarios del gabinete, encabezados por el secretario ejecutivo Lucas Bersamin, presentaron inmediatamente sus renuncias o expresaron su disposición a hacerlo.

"Esto no se trata de personalidades, se trata de desempeño, alineación y urgencia", dijo Marcos. "Aquellos que han cumplido y continúan cumpliendo serán reconocidos. Pero no podemos permitirnos ser complacientes. El tiempo para las zonas de confort ha terminado".

Los servicios gubernamentales continuarán sin interrupción durante la transición, dijo el gobierno, agregando que "con este audaz reinicio, el gobierno de Marcos señala una nueva fase: más aguda, más rápida y completamente enfocada en las necesidades más urgentes del pueblo".

Cinco de los 12 escaños del Senado disputados en las elecciones de mitad de período fueron ganados por aliados de Sara Duterte o su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, quien ha sido arrestado y detenido por la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. Duterte padre, un crítico acérrimo de Marcos, fue acusado de cometer crímenes contra la humanidad por una brutal represión antidrogas que lanzó y en la que murieron miles de sospechosos, en su mayoría pobres.

Los candidatos al Senado respaldados por Marcos ganaron cinco escaños en el Senado, mientras que otros dos escaños fueron ganados inesperadamente por dos demócratas progresistas asociados con el difunto expresidente Benigno Aquino III, cuya familia se ha opuesto a los Marcos durante mucho tiempo.

Votar a la mitad del Senado de 24 miembros es crucial porque el cuerpo gubernamental llevará a cabo un juicio político a Sara Duterte en julio por una serie de acusaciones criminales, incluidas corrupción y una amenaza pública de asesinar a Marcos, su esposa y al presidente de la Cámara, Martin Romualdez. Ella hizo esas amenazas en una conferencia de prensa en línea en noviembre, pero luego negó vagamente que quisiera que el presidente fuera asesinado.

Sara Duterte enfrenta una denuncia penal separada por sus amenazas contra los Marcos y Romualdez.

La mayoría de los escaños en la Cámara fueron ganados por candidatos aliados con Marcos y su primo, Romualdez, en las elecciones del 12 de mayo, que muchos vieron como un adelanto de las elecciones presidenciales programadas para 2028.