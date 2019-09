Regalan miles de libros sobre homosexuales en protesta contra veto en Río

Un youtuber brasileño distribuyó gratuitamente este sábado en la Bienal del Libro de Río de Janeiro 14.000 publicaciones que abordan temáticas de homosexuales, en protesta por el intento de la alcaldía de esta ciudad de vetar un cómic en el que un dibujo muestra a dos hombres jóvenes besándose.



La llamativa protesta, que atrajo una multitud y formó una larga fila en una de las plazas de la Bienal del Libro, fue una iniciativa de Felipe Neto, un popular youtuber, que anunció la víspera haber comprado todo el inventario de los principales libros con temáticas de homosexuales disponibles en el evento.



La iniciativa fue una protesta contra el alcalde de Río, el pastor evangélico Marcelo Crivella, quien el jueves intentó vetar la exposición en un establecimiento de la Bienal de un cómic en el que aparece el diseño de los dos adolescentes homosexuales besándose.



Tras manifestar su rechazo a la exposición del cómic sin ninguna restricción para menores, Crivella ordenó el viernes el envío de un equipo de fiscales a la Bienal para decomisar libros considerados inapropiados para menores de edad que estén expuestos sin las respectivas advertencias.



"Espero que, aunque no tengan simpatía por la causa de los homosexuales, entiendan el profundo nivel de censura y represión que esa decisión representa. Este es un recado para Crivella: lo hice para que entienda que usted no tiene cómo reprimir a la población en pleno 2019", dijo el youtuber en un vídeo que publicó en su canal para justificar su decisión de regalar los miles de libros.



El libro que generó la polémica es el cómic "Vengadores: La cruzada de los niños", una publicación de los estudios Marvel sobre un grupo de superhéroes y en la que dos de los protagonistas de sexo masculino fueron dibujados en una escena besándose, aunque totalmente vestidos y sin ninguna otra connotación sexual.



El alcalde alega que la legislación establece que publicaciones con contenido considerado inadecuado para menores pero dirigido al público infanto-juvenil tienen que estar envueltas en plástico negro y tener las debidas advertencias, para que los padres decidan si autorizan o no el acceso a sus hijos.



Obedeciendo la legislación, Neto empaquetó todos los libros que distribuyó en plástico negro y les colocó un aviso titulado "material inadecuado", en el que advertía que se trataba de "un libro inadecuado para personas atrasadas, retrógradas y prejuiciosas".



La intención de Crivella de ocultar la imagen que le molestó tuvo un efecto totalmente contrario debido a que, además de darle publicidad a la publicación y generar una intensa polémica en todo Brasil, el diario O Globo, el de mayor circulación en el país, reprodujo el dibujo de los dos jóvenes besándose en su portada, a tres columnas y ocupando casi la mitad de la página.



Pese a que un juez determinó la víspera que la alcaldía no puede decomisar ningún libro en la Bienal bajo ningún pretexto, el presidente del Tribunal de Río, Claudio de Mello Tavares, suspendió esa decisión y le dio la razón a la municipalidad.



Al responder ante un recurso presentado por la alcaldía, Tavares dijo que en la ley sí está prevista la retirada del mercado de libros con contenido impropio para menores que esté destinado a niños o jóvenes y que esté expuesto sin las debidas advertencias.



El magistrado aclaró que no se trata de censura sino del cumplimiento de una determinación prevista en la ley y destinada a proteger a los menores.



En la primera decisión del viernes contraria a la alcaldía, que tenía carácter cautelar, el juez atendió una petición de la Procuraduría, de empresas del sector editorial y de los propios organizadores de la Bienal, que habían sido amenazados con la suspensión de su licencia.



De acuerdo con la cautelar, la aprehensión de libros constituye una censura y atenta contra "la libertad de expresión constitucionalmente garantizada".



Crivella, obispo evangélico y cantante de góspel, es sobrino del obispo Edir Macedo, fundador y principal líder de la Iglesia Universal del Reino de Dios y propietario del canal de televisión Récord, uno de los más importantes del país.



En un libro publicado en 1999 sobre su experiencia como misionero en varios países africanos, el alcalde de Río afirmó que la homosexualidad es una "conducta maligna".