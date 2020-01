Registra Greta su nombre y movimiento para evitar que lucren con ellos

Greta Thunberg decidió registrar su nombre, "Fridays For Future", "Skolstrejk för klimatet" y otros vinculados a ella como marcas comerciales, para proteger el movimiento y sus actividades, así como para permitir que sus asesores legales pro bono tomen las medidas necesarias contra las personas o corporaciones que intentan utilizarla y a los movimientos con fines distintos a lo que representan.

"Les aseguro que yo y los otros huelguistas escolares no tenemos absolutamente ningún interés en las marcas registradas, pero desafortunadamente hay que hacerlo", escribió en su cuenta de Instagram.

Menciona la adolescente activista sueca que "impostores, marcas registradas, intereses comerciales, regalías y fundaciones" han tratado de aprovechar su nombre y el de las organizaciones que han surgido en su entorno.

"Desafortunadamente, hay personas que intentan hacerse pasar por mí o afirman falsamente que me ´representan´ para comunicarse con personas de alto perfil, políticos, medios de comunicación, artistas, etc. Tenga en cuenta que esto está sucediendo y sea extremadamente precavido y sospechoso si ´yo´ o alguien los contacta diciendo que ´me representan´".

"Pido disculpas a cualquiera que haya sido contactado e incluso engañado, por este tipo de comportamientos", agrega.

Advierte que "mi nombre y el movimiento #FridaysForFuture se usan constantemente con fines comerciales, sin ningún tipo de consentimiento. Ocurre en mercadeo, venta de productos y personas que recolectan dinero en mi nombre y en el del movimiento".

Es por eso, explica, que solicité registrar mi nombre y los de Fridays For Future, Skolstrejk för klimatet, etcétera, como marcas comerciales, para proteger el movimiento y sus actividades. También es necesario para permitir que mi ayuda legal pro bono tome las medidas necesarias contra las personas o corporaciones que intentan utilizarme y al movimiento con fines que no están en línea con lo que representamos. Les aseguro que yo y los otros huelguistas de la escuela no tenemos absolutamente ningún interés en las marcas registradas, pero desafortunadamente hay que hacerlo".

Fridays For Future es un movimiento global fundado por mí, que pertenece a cualquiera que participe, sobre todo a los jóvenes. "Puede, y no debe, usarse con fines individuales o comerciales", prosigue en su mensaje.

Por último, señala que junto con su familia establece una base de datos que ya está registrada y existente, pero aún no entra en funcionamiento.

"Esto es estrictamente sin fines de lucro y no hay intereses en la filantropía. Es algo que se necesita para manejar el dinero (regalías de libros, donaciones, premios en efectivo, etc.) de una manera completamente transparente. Por ejemplo, los impuestos tienen que pagarse antes de que podamos donarlos a fines específicos y organizaciones benéficas. Esto lleva mucho tiempo y trabajo, y cuando la base esté completamente en funcionamiento, se los haré saber".

El objetivo de la fundación, aclara finalmente, "será promover la sostenibilidad ecológica, climática y social, así como la salud mental".