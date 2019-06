Regresa la luz tras el apagón masivo

Buenos Aires, Arg.- La luz regresó el lunes a Argentina, Uruguay y Paraguay después de un apagón masivo que afectó la víspera a decenas de millones de personas, pero las autoridades seguían en la oscuridad sobre las causas del colapso que ha generado críticas al presidente Mauricio Macri.

Macri prometió una investigación exhaustiva del apagón, que planteó interrogantes sobre el funcionamiento de la red eléctrica argentina y sus conexiones con otros países de la región.

Las autoridades dijeron que los resultados de la investigación estarían disponibles entre 10 a 15 días y que no podían dar detalles inmediatos sobre el impacto económico del apagón, que se produjo el domingo, cuando se celebraba el Día del Padre en Argentina. El secretario argentino de Energía, Gustavo Lopetegui, dijo el lunes a Radio La Red que no es posible plantear una hipótesis sobre lo qué pasó porque no se cuenta con "la información necesaria" pero subrayó que "hay cero posibilidades de que vuelva a repetirse".

El colapso comenzó alrededor de las 7 de la mañana del domingo. La población argentina, de 44 millones de personas, y habitantes de varias zonas de los vecinos Uruguay y Paraguay despertaron sin electricidad.

El transporte público se paralizó en Buenos Aires, mientras que las comunicaciones telefónicas y de internet se interrumpieron. También se cortó el suministro de agua y las tiendas se vieron obligadas a cerrar.

El gobierno cree que hubo una sobrecarga de energía en una línea de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande a la red nacional. Después se produjo una falla técnica en el sistema protector de la red.