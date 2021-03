Regulador británico recomienda usar vacuna de AstraZeneca

Reguladores británicos dijeron el jueves que las personas deberían seguir recibiendo la vacuna de AstraZeneca para el coronavirus, luego de revisar los datos sobre pacientes que sufrieron coágulos sanguíneos después de recibir la inyección.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios dijo que no hay evidencia de que la vacuna cause trombos. Al mismo tiempo, continúa la revisión de cinco informes en Reino Unido de un tipo inusual de coágulo cerebral, pero la afección, que puede ocurrir naturalmente, se ha reportado en menos de un caso por cada millón de personas vacunadas hasta ahora y no se ha establecido hasta el momento ningún vínculo causal, dijo la agencia.

El informe de la agencia reguladora indica que los beneficios de las vacunas contra el COVID-19 siguen superando cualquier riesgo y recomendó al público seguir recibiendo la vacuna cuando se le invite a hacerlo.