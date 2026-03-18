Renuncia asesor antiterrorismo de EU

WASHINGTON.- El director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense anunció su renuncia el martes, citando sus preocupaciones sobre la justificación de los ataques militares en Irán y diciendo que "no puedo en buena conciencia" respaldar la guerra lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

"Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", escribió Joe Kent en redes sociales.

Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44. Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia que analiza y detecta amenazas terroristas.

Su renuncia refleja inquietud dentro de la base de Trump sobre la guerra y muestra que las dudas sobre la justificación para el uso de la fuerza se extienden al menos a un alto miembro de su gobierno.

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El cambio de personal en una de las principales oficinas de contraterrorismo del país se produce en medio de una mayor preocupación por el terrorismo en el territorio nacional tras ataques ocurridos en la última semana en una sinagoga de Michigan.