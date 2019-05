Renuncia director de escuela de Florida escenario de matanza de 17 personas

MIAMI (EFE).- El director de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, Ty Thompson, anunció su dimisión al cargo, que será efectiva a partir del próximo mes de junio, unos 16 meses después de la matanza perpetrada en este centro de estudios, informan este sábado medios locales.



Thompson comunicó su renuncia la tarde del viernes en unas emotivas palabras que dirigió a los maestros de la escuela, y luego en una carta a los padres de familia, donde señaló que la decisión fue difícil, pero ha sido empujada por el estrés y las dificultades surgidas desde el tiroteo que desató en la escuela el exalumno Nikolas Cruz en febrero de 2018.



"No puedo continuar a este ritmo", señaló el director, quien desde marzo se halla bajo investigación por parte del distrito escolar del Condado de Broward, donde se asienta la escuela, y aunque desde entonces su puesto fue reasignado a otra persona, Thompson se mantiene trabajando en la secundaria.



Lisa Maxwell, directora ejecutiva de la Asociación de Asistentes y Directores de Broward, señaló que la decisión del director no tiene que ver con la investigación, de carácter administrativo, sino con su propio bienestar y el de su familia.



"Ha pasado el último año, y más, cuidando a todos los demás, y ahora es su momento", señaló la directiva, según recoge el diario Orlando Sentinel.



De acuerdo a medios locales, Thompson comunicó su decisión a los maestros en medio de un discurso interrumpido en más de una ocasión por las lágrimas.



"Si en algún momento sientes que está afectando a tu familia o tu salud, necesitas hacer un cambio. Ese momento ha llegado", dijo al cuerpo de profesores, quienes preveían que el director renunciaría pero aun así la noticia los tomó por sorpresa.



El maestro de historia Greg Pittman declaró al diario Miami Herald que el director, reconocido entre los estudiantes como un "director animoso", se hallaba bajo bastante presión.



Se espera que la investigación sobre el tiroteo que realiza la junta escolar del Condado de Broward, que analiza las acciones de Thompson y otros tres subdirectores, culmine al término del año escolar, en junio próximo.



Las autoridades señalaron que Thompson y los otros tres asistentes de dirección tenían responsabilidad sobre la seguridad en las puertas del centro escolar durante el ataque, en el que perdieron la vida 14 estudiantes y 3 maestros, así como de la capacitación para realizar evaluaciones de amenazas.



La noticia de la dimisión motivó reacciones de algunos padres de las víctimas, entre ellos Andrew Pollack, cuya hija de 18 años Meadow perdió la vida en el tiroteo ocurrido en el Día de San Valentín.



Pollack señaló que la renuncia de Thompson no "significa nada" de cara a la seguridad de las escuelas públicas de este condado en la medida en que el superintendente, Robert Runcie, y la junta escolar se mantienen en sus puestos, con las cuales muchos padres de familia han sido críticos.



Para Ryan Petty, papá de la menor de 14 años Alaina, muerta también en el tiroteo, y que integra además una comisión estatal que investiga el hecho, una nueva directiva en la secundaría es necesaria, dado que la actual "fue en parte responsable de la tragedia".



El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz ingresó con un fusil semiautomático a la escuela secundaria Marjory Stonmeman Douglas de Parkland, una localidad cercana a Fort Lauderdale (en el sur de Florida), y mató a 17 personas.



Fue detenido ese mismo día por la Policía, a la que confesó haber desatado la matanza en la escuela de la que había sido expulsado meses antes, y desde entonces se halla preso a la espera de juicio.