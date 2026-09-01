Renuncia el secretario del Ejército

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El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, dejará el cargo tras 18 meses en el puesto, la salida más reciente de un alto líder militar en el gobierno del actual presidente Donald Trump.

No se dio ninguna razón para la partida de Driscoll, quien es amigo del vicepresidente JD Vance, pero se ha reportado ampliamente que había tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Es el episodio más reciente de una serie de cambios en la cúpula militar, siendo el Ejército en particular el que ha experimentado una mayor reestructuración.