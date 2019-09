Renuncia hermano de Johnson como diputado, rechaza un Brexit duro

Jo Johnson, hermano del primer ministro británico Boris Johnson y contrario a un Brexit duro, anunció hoy su renuncia como diputado de la Cámara de los Comunes y secretario de Estado de Universidades ante la "tensión irresoluble" entre el interés nacional y los lazos familiares

"En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional: es una tensión irresoluble y es el momento de que otros asuman mis roles como ministro y diputado", escribió Jo Johnson en su cuenta de Twitter, sin aludir directamente a los motivos exactos de su decisión.

En su tuit, el hermano del jefe de gobierno agregó "ha sido un honor representar a Orpington (Inglaterra) durante nueve años y servir como secretario de Estado con tres primeros ministros, según reportes del diario británico The Independent.

Boris Johnson lamentó la renuncia de su hermano, al que agradeció por su trabajo en el gobierno, mientras Downing Street lo calificó como un secretario de Estado brillante y con talento, además de ser un fantástico diputado.

En noviembre de 2018, Jo Johnson también dimitió como secretario de Estado de Transportes en el Ejecutivo de Theresa May por su descontento con el manejo del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Jo Johnson agudiza así la disputa interna de una familia que ya había evidenciado sus diferencias con su hermana Rachel Johnson, que este año se unió al partido Change UK para hacer campaña durante las pasadas elecciones europeas en contra del Brexit.

Su renuncia tiene lugar un día después de que Boris Johnson sufrió un doble revés en la Cámara de los Comunes, donde los parlamentarios aprobaron un proyecto de ley para impedir un Brexit sin acuerdo y rechazaron su plan para celebrar elecciones generales anticipadas.

El gobierno de Reino Unido presentará una nueva moción ante la Cámara de los Comunes para que los diputados vuelvan a pronunciarse el lunes próximo sobre los planes de Boris Johnson, de celebrar elecciones anticipadas el 15 de octubre, según el líder del Partido Conservador, Jacob Rees-Mogg.

El Partido Laborista y el Partido Liberal Demócrata han dejado claro que no apoyarán ninguna convocatoria electoral si no hay garantías de que no habrá una salida sin acuerdo de la Unión Europea, la cual debería efectuarse el próximo 31 de octubre.