Renuncia obispo de San Diego por malversación

EL CAJÓN, California.- El obispo de una pequeña comunidad católica caldea en el área de San Diego ha renunciado en medio de acusación de que malversó 270.000 dólares de su parroquia, anunció el martes el papa León XIV.

El obispo Emanuel Shaleta se declaró inocente el lunes de 16 cargos graves, incluido lavado de dinero, durante una audiencia a la que asistieron muchos de sus simpatizantes.

Está acusada de malversar fondos de la Catedral Caldea Católica de San Pedro en El Cajón, al este de San Diego.

Fue arrestado el jueves en el Aeropuerto Internacional de San Diego mientras intentaba salir del país, según la Policía del Condado de San Diego, que no dijo hacia dónde se dirigía presuntamente. Alguien de la iglesia de Shaleta proporcionó una declaración y documentación "que mostraban una posible malversación de fondos de la iglesia", indicó.

El fiscal Joel Madero declaró que las acusaciones contra Shaleta están relacionadas con pagos mensuales de alquiler de más de 30.000 dólares de un inquilino del salón social de la iglesia que presuntamente faltaban. El juez fijó la promesa en 125.000 dólares y confiscó el pasaporte de Shaleta.