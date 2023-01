Renuncia otra ministra peruana entre protestas

Lima, Perú.- Una ministra de la presidenta peruana Dina Boluarte renunció el miércoles al gabinete en medio de las protestas consecutivas que se concentran en Lima y otras zonas del país en las que piden la dimisión de la mandataria y de los miembros del Parlamento.

La ministra de la Producción, Sandra Belaunde, presentó su carta de renuncia, confirmó la oficina del primer ministro Alberto Otárola a The Associated Press. Otárola agradeció el “compromiso y profesionalismo desempeñado”. No se informaron las causas de su alejamiento.

Belaunde se convirtió en la cuarta ministra en renunciar desde el inicio del gobierno de Boluarte el 7 de diciembre. Los otros tres ministros -de Educación, Cultura y Trabajo- dimitieron por desacuerdos en la forma en que el gobierno ha enfrentado las protestas.

Las manifestaciones en Lima intentaron el miércoles llegar al Parlamento, la institución más desacreditada del país, pero fueron frenados por la policía con bombas lacrimógenas. En la mañana cientos de protestantes llegaron a los exteriores de la embajada de Estados Unidos en Lima y exigieron un pronunciamiento “rechazando” el indiscriminado uso de la fuerza del gobierno de Boluarte.

“La crisis política por la que atraviesa el Perú puede transitar por el derrotero de la violencia, la muerte y la destrucción, o puede resolverse en paz, en diálogo y en democracia”, expresó la mandataria en una sesión de unos 30 minutos. “No voy a rendirme ante grupos autoritarios que quieren imponer salidas que no forman parte de nuestro ordenamiento constitucional ni de la tradición democrática”, dijo la mandataria.

Las manifestaciones se expandieron en la capital, Lima en la última semana luego de que por más de un mes explotaran en los Andes dejando más de medio centenar de víctimas, casi todos civiles.

Boluarte pidió la víspera una tregua a los manifestantes.