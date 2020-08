Reportan incendio en mercado de Emiratos Árabes Unidos

Un incendio se desató este miércoles en el mercado de Ajman, en Emiratos Árabes Unidos, por lo que un hospital fue desalojado por precaución.

De acuerdo con medios como The National, Times Now y Global Neews, el incendio se habría desatado en un mercado, alrededor de las 18:30 horas locales y se desconocen las causas.

Videos que circulan en redes muestran una gran columna de humo saliendo del lugar, que está cerca del Hospital de Especialidades de Ajman, en la zona industrial.

El mercado estaba parcialmente cerrado desde hace cuatro meses debido a la pandemia de coronavirus, y la policía dijo que no había lesionados por el incendio.

Los medios citaron a las fuerzas de Defensa Civil de Ajman, señalando que el incendio fue controlado alrededor de las 21:00 horas.

Las autoridades iniciaron ya una investigación sobre lo ocurrido.