Reportan que 90 niños se infectaron con coxsackie en Perú

Las autoridades de Perú informaron que se han detectado 90 casos de niños infectados con el virus de coxsackie, conocida como la "enfermedad de manos, pies y boca".

La jefa de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, Mayra Saavedra, detalló al medio RPP que se han detectado en ocho colegios del nivel inicial de la ciudad de Pucallpa. Dos de las instituciones afectadas son Victoria Barcia Boniffati y Santa Rosa, donde las autoridades del sector salud ya están realizando labores de desinfección, indicó el medio.

"Esta enfermedad se presenta en niños menores de cinco años porque no tienen esa costumbre de usar la mascarilla. Esa enfermedad no solo se transmite por las manos contaminadas, sino a través de las vías respiratorias. Las acciones que estamos tomando son inmediatas", dijo la funcionaria.

De acuerdo con el medio, "se recomendó que los niños usen la mascarilla correctamente y a los padres de familia, se les sugirió que, ante algún síntoma de esta enfermedad, como fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito y llagas en la boca, es preferible no automedicarlos y llevarlos de inmediato al centro de salud más cercano".