Republicanos impugnan métodos abortivos
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Tres estados republicanos recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos el miércoles para impugnar las "leyes escudo" sobre el aborto que protegen a proveedores en tres estados demócratas, lo que intensifica el conflicto legal por las píldoras que representan la mayoría de los tratamientos para la interrupción del embarazo.
Los fiscales generales de Alabama, Arkansas y Luisiana sostienen que las leyes de California, Massachusetts y Nueva York socavan sus prohibiciones del aborto y la soberanía de sus estados. Las regulaciones federales permiten que las recetas de píldoras abortivas se emitan mediante telesalud y se surtan por correo postal, y los tres estados gobernados por republicanos quieren mantener las píldoras fuera y castigar a proveedores de otros estados por enviarlas.
"Esta es la primera vez que vemos a un estado o a un grupo de estados demandar a otros estados para cuestionar la validez de las leyes escudo", señaló Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis y autora de siete libros sobre la legislación y la historia del aborto.
La Corte Suprema puede conocer directamente de disputas entre estados, aunque rara vez lo hace. Si el máximo tribunal interviene, podría dejar sin efecto demandas ya existentes.
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