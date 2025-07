Rescatan a 100 personas de incendio de grandes proporciones en un edificio en Chile

SANTIAGO (AP) — Un incendio en un edificio de comercios y viviendas en Chile dejó el jueves nueve intoxicados por inhalación de humo y obligó al rescate de un centenar de personas que quedaron atrapadas en los pisos superiores, en un suceso que generó momentos de temor en la capital.

El fuego, cuyas causas aún son desconocidas, dejó además 40 individuos que fueron atendidos por servicios de emergencia en el lugar. Los bomberos igualmente rescataron de su interior 100 personas, informó el coronel de Carabineros, Claudio Pavez.

El incendio se inició en las plantas subterráneas de un edificio cerca de la céntrica Plaza de Armas de Santiago, una de las zonas más frecuentadas de la capital y donde se concentran decenas de locales comerciales y residenciales.

Al menos 15 compañías de Bomberos y ocho ambulancias se desplazaron al edificio, para el rescatar por las ventanas y la azotea al menos a 50 personas que en los momentos iniciales quedaron sumidas en una inmensa columna de humo, señaló en declaraciones a los periodistas el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Juan Pablo Slako.

Hasta el momento, agregó Slako, no hay víctimas ni lesionados de gravedad, aunque varios de los rescatados recibían auxilio médico en las aceras.

"No tenemos fuego en los departamentos", dijo el vicesuperintendente de la corporación, Álvaro Lara, al agregar que el incendio todavía estaba activo pero "controlado".

Pavez afirmó que el incendio estaba "circunscripto" en el piso subterráneo.

Varios de los residentes del edificio se refugiaron en la azotea y partes exteriores del local, mientras pedían ayuda con sábanas, ropas y utilizaban otras prendas para llamar la atención de los socorristas.

Tres centros infantiles de las inmediaciones, con 29 niños, fueron evacuados de forma preventiva.

"Escuché gritos y vi que se quemaba algo. Quise salir y me encontré con el humo", relató a The Associated Press el residente Sebastián Vázquez, de 39 años. "Logré bajar a un vecino y ahí bajamos todos, nos amarraron en una cuerda y nos sacó bomberos".

Bomberos utilizaban escaleras desplegables para alcanzar las plantas más altas y sacar a los atrapados. Otros fueron evacuados por escaleras de emergencia o con el auxilio de helicópteros.

Uno de los momentos más dramáticos fue cuando un hombre saltó desde una de las ventanas en medio del desespero por el fuerte humo que se propagaba y logró salvarse gracias a que cayó en una de las mantas de protección instalada por los rescatistas.

"La situación es bien compleja", dijo a la prensa el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien agregó que sólo será posible un balance final de daños cuando el fuego esté totalmente controlado.