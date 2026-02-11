logo pulso
Mundo

Rescatan en Perú a aves silvestres en cautiverio

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
LIMA.- Casi medio millón de aves silvestres en cautiverio que iban a ser vendidas dentro y fuera de Perú fueron rescatadas por la fuerza pública de una casa al pie de una carretera en la Amazonía, informaron el martes las autoridades.

Las aves —conocidas como pihuichos, periquitos o catitas, pero cuyo nombre científico es brotogeris versicolurus— estaban en tres jaulas. Los animales fueron trasladados a una dependencia del gobierno regional de Ucayali para que luego sean devueltas a los bosques, informó la fiscalía ambiental.

Estas aves de la Amazonía se alimentan de gusanos, frutas, semillas y flores. Miden alrededor de 25 centímetros y tienen franjas de plumas de colores amarillo y blanco en las partes externas de sus alas, según el estatal Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

La fiscalía no reportó detenidos. En Perú el delito de tráfico ilegal de flora o fauna silvestre se castiga con entre 3 y 5 años de cárcel. Estas aves se venden para ser criadas en las casas de la Amazonía o incluso en otros países como mascotas, según las autoridades.

Los impactos del tráfico ilegal de fauna silvestre ón de las poblaciones de aves y desequilibrios en los ecosistemas. 

