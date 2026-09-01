Rescate en los túneles, carrera contra el tiempo

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Nueva York.- Para quienes quedan varados por una inundación, la supervivencia depende de muchos factores, entre ellos el acceso a oxígeno, alimentos y agua.

Los rescatistas en Nepal trabajaron incesantemente el lunes para liberar a cientos de trabajadores que se creen siguen atrapados en túneles de un sitio hidroeléctrico que quedaron sepultados en el lodo.

Los expertos señalan que las primeras 72 horas son críticas, ya que las probabilidades de supervivencia disminuyen sin acceso a agua potable.

El número de muertes en ambos países rebasó las 950, con más de 4,400 personas desaparecidas. Una asociación del sector privado que representa a las compañías eléctricas indicó que al menos 900 trabajadores continúan sin ser localizados en 12 proyectos hidroeléctricos que resultaron dañados por las inundaciones en los distritos de Rasuwa y Nuwakot de Nepal.

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Expertos advirtieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes estaban disminuyendo. A medida que se intensifican los esfuerzos de rescate, cuatro cuerpos más fueron recuperados de tres túneles.

Algunos de los trabajadores lograron llamar para pedir ayuda cuando el desastre ocurrió el miércoles pasado, y otros que lograron huir informaron a las autoridades ya familiares que muchos de sus colegas siguieron en los túneles, dijo Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal (IPPAN por sus iniciales en inglés).

"Seis días después del desastre, crecen los temores de que algunos de ellos se hayan asfixiado", admitió Dangi.

"Estos túneles son lo suficientemente grandes como para que pasen camiones", señaló Jakob Steiner, un geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que actualmente tiene su base en Daca, Bangladesh. "Y, por lo que entendemos, han logrado llevar oxígeno a algunos de los que están atrapados y ahora están tratando de rescatarlos. Sin embargo, es una carrera contra el tiempo, porque la gente necesita comida y agua".

En el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, al menos 576 personas estaban desaparecidas.