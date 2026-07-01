Rescatistas trabajan a contrarreloj en La Guaira

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LA GUAIRA, Venezuela.- Seis días después de los dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. Más de 50.000 personas son buscadas por sus familiares.

El martes, se observará una mayor presencia de organizaciones no gubernamentales en La Guaira y comunidades aledañas. Varias organizaciones, como la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos, instalaron carpas en aceras, paseos marítimos e instalaciones deportivas.

Durante todo el día, bajo el intenso sol, la gente hizo fila para recibir artículos de higiene personal, alimentos, medicamentos y mascarillas gratuitas.

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Al menos 1.943 personas murieron y otras 10.571 resultaron heridas en los dos devastadores sismos de la semana pasada, informó en rueda de prensa Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

Indicó que las autoridades estiman que unas 30.000 personas se encontraron en las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar —las más afectadas en el estado de La Guaira— cuando ocurrieron los sismos, cifra que incluye a residentes y turistas. De ellas entre 13.400 y 13.500 personas lograron escapar por sus propios medios, señaló Jorge Rodríguez, y otras 6.461 fueron rescatadas por equipos de salvamento.

Rescatan con vida a niño de tres años

La presidenta interina Delcy Rodríguez informa que equipos de rescate provenientes de Jordania rescataron a un niño de 3 años que había permanecido atrapado bajo los escombros durante seis días en La Guaira.

Indica que más de 3.300 rescatistas han llegado a Venezuela, junto con 140 perros y 700.000 toneladas de ayuda humanitaria.

Rodríguez señala que más de 75.000 familias resultaron afectadas por los sismos. Mandatarios del bloque Mercosur guardan un minuto de silencio

Los mandatarios y otros funcionarios presentes en la Cumbre del Mercosur que se desarrolla en la ciudad paraguaya de Luque guardaron un minuto de silencio por los más de 1.700 fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos a causa de los sismos en Venezuela.

El homenaje respondió a un pedido del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien comenzó su discurso en el encuentro regional expresando su "solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela ante las pérdidas incalculables ocasionadas por los terremotos de la semana pasada".

Otros asistentes a la cumbre son los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Antonio Kast, y Ecuador, Daniel Noboa. El mandatario argentino Javier Milei no participa y está representando por su canciller.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son miembros fundadores del Mercosur, mientras que Bolivia es socio pleno desde 2024 y Chile y Ecuador son Estados asociados. Venezuela se encuentra suspendida desde el año de 2017 en todos sus derechos y obligaciones como Estado parte del bloque.

Argentina prepara más ayuda

El vocero presidencial de Argentina, Adrián Ravier, informó que seis ciudadanos de su país han fallecido a causa de los sismos y ocho han sido reportados como desaparecidos. En tanto, otro nacional está hospitalizado.

Agregó en una rueda de prensa que el gobierno del presidente Javier Milei reforzará la asistencia a los venezolanos con el envío de un avión Hércules en el que viajarán 38 efectivos militares con agua, un generador eléctrico, equipo sanitario, tiendas, cocina de campaña, material de comunicaciones y dos perros de búsqueda con sus guías.