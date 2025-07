Reservas de uranio enriquecido de Irán resistieron ataques de EU

Israel concluyó que parte de las reservas subterráneas de uranio enriquecido de Irán sobrevivieron a los ataques estadounidenses e israelíes del mes pasado y podrían ser accesibles a los ingenieros nucleares de la República Islámica, reportó el medio The New York Times.

Con base en un alto funcionario de Israel, el medio añadió que Israel había comenzado a avanzar hacia una acción militar contra Irán a finales del año pasado tras presenciar lo que describió como una carrera para construir una bomba como parte de un proyecto secreto iraní. Según el funcionario, la inteligencia israelí detectó el arma nuclear.

En una sesión informativa para periodistas el miércoles por la noche, el alto funcionario israelí no expresó preocupación por la evaluación de que parte de las reservas de uranio enriquecido a 60%, almacenadas en barriles, habían sobrevivido al ataque. El funcionario, y otros israelíes con acceso a los hallazgos de inteligencia del país, afirmaron que cualquier intento de Irán por recuperarlo sería casi con certeza detectado, y que habría tiempo para atacar las instalaciones de nuevo.

Siempre de acuerdo con la fuente, la inteligencia israelí detectó la actividad de armas nucleares después de que la Fuerza Aérea Israelí matara a Hassan Nasralá, el veterano líder de Hezbolá, la milicia respaldada por Irán en el Líbano. Lo anterior impulsó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a prepararse para un ataque con o sin la ayuda de Estados Unidos.

Según la fuente, funcionarios de inteligencia occidentales confirmaron la evaluación israelí, al afirmar que creían que gran parte del arsenal estaba enterrado bajo los escombros del laboratorio nuclear iraní en Isfahán y posiblemente en otros emplazamientos.

El Times publicó que "Israel, Estados Unidos y, ahora, un número creciente de expertos externos coinciden en que todas las centrifugadoras iraníes en funcionamiento en Natanz y Fordow —unas 18 mil máquinas que giran a velocidades supersónicas— resultaron dañadas o destruidas, probablemente irreparablemente. La pregunta que ahora examinan es cuánto tiempo les tomaría a los iraníes reconstruir parte o la totalidad de esa capacidad, especialmente después de que los principales científicos de su programa nuclear fueran atacados y asesinados".