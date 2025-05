Residentes se recuperan tras tornados

LONDON, Kentucky, EE.UU. (AP) — Residentes en Kentucky y Missouri inspeccionaban el domingo los daños en vecindarios afectados por tornados después de que tormentas severas azotaran partes del Medio Oeste y el Sur, matando a más de dos docenas de personas.

Kentucky fue el más afectado, ya que un tornado devastador dañó cientos de hogares, lanzó vehículos y dejó a muchos sin hogar. Al menos 18 personas murieron, la mayoría de ellas en el sureste del condado Laurel. Diez personas más resultaron gravemente heridas, y los líderes estatales dijeron que el número de muertos podría aumentar.

"Estamos trabajando arduamente esta mañana abordando los trágicos daños y muertes causados por el clima severo. Estamos asegurando opciones de vivienda de emergencia y buscando sitios para viviendas intermedias", escribió el gobernador Andy Beshear en X el domingo por la mañana.

Las últimas tormentas en Kentucky fueron parte de un sistema meteorológico del viernes que mató a siete personas en Missouri y a dos en el norte de Virginia, señalaron las autoridades. El sistema también generó tornados en Wisconsin, trajo un calor sofocante a Texas y envolvió temporalmente partes de Illinois, incluyendo Chicago, en una nube de polvo en un día por lo demás soleado.

En London, Kentucky, Ryan VanNorstran se refugió con los perros de su hermano en un armario del primer piso cuando la tormenta golpeó la casa de su hermano el viernes en un vecindario a lo largo de Keavy Road, donde se centró gran parte de la destrucción en la comunidad de casi 8.000 habitantes. VanNorstran estaba cuidando la casa.

Dijo que sintió que la casa temblaba mientras se metía en el armario. Luego, una puerta de otra casa se estrelló contra una ventana. Todas las ventanas de la casa se rompieron y su coche fue destruido. Trozos de madera perforaron varias partes del techo, pero la casa evitó daños catastróficos. Cuando salió, escuchó "muchos gritos".

"Supongo que en el momento, me di cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Nunca había sentido ese tipo de poder solo de la naturaleza", relató. "Y así que estaba allí y solo pensaba, o me va a llevar o todo va a estar bien".

Los equipos de inspección estaban previstos a acudir a Kentucky el lunes para que el estado pueda solicitar asistencia federal por desastre, sostuvo Beshear.

Partes de dos docenas de carreteras estatales estaban cerradas, y algunas podrían tardar días en reabrir, afirmó.

Aproximadamente 1.200 tornados golpean a Estados Unidos anualmente, y se han reportado en los 50 estados a lo largo de los años. Los investigadores encontraron en 2018 que los tornados mortales estaban ocurriendo con menos frecuencia en el tradicional "Callejón de los Tornados" de Oklahoma, Kansas y Texas, y más frecuentemente en partes del sur.

En San Luis, la alcaldesa Cara Spencer apuntó que cinco personas murieron, 38 resultaron heridas y más de 5,000 hogares fueron afectados.

"La devastación es realmente desgarradora", dijo en una conferencia de prensa el sábado.

Un tornado golpeó al condado Scott, a 209 kilómetros (130 millas) al sur de San Luis, matando a dos personas, hiriendo a varias otras y destruyendo múltiples hogares, escribió el sheriff Derick Wheetley en las redes sociales.

Las tormentas golpearon después de que la administración Trump redujera masivamente el personal de las oficinas del Servicio Meteorológico Nacional. Los expertos están preocupados por cómo ello afectaría las advertencias en desastres como tornados.

La oficina en Jackson, Kentucky, que era responsable del área alrededor de London, Kentucky, tenía una tasa de vacantes del 25% en marzo de 2025; el personal del servicio meteorológico de Louisville, Kentucky, estaba reducido en un 29%; y la oficina de San Luis estaba reducida en un 16%, según cálculos de empleados del servicio meteorológico obtenidos por The Associated Press. La oficina de Louisville también estaba sin un jefe permanente, el meteorólogo a cargo, en marzo, según los datos de personal.

Los expertos dijeron que cualquier tasa de vacantes superior al 20% es un problema crítico.