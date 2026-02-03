logo pulso
Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Corre x tu Marca y ADERIAC entregan donativo a Bomberos de San Luis Potosí

Retiran miles de documentos de Epstein tras divulgar información de víctimas

Gobierno federal retira documentos para proteger privacidad de víctimas tras divulgación sensible.

Por EFE

Febrero 03, 2026 06:53 p.m.
Retiran miles de documentos de Epstein tras divulgar información de víctimas

Washington, 03 feb (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró este martes de su página web miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de que se denunciara que la identidad de las víctimas había quedado comprometida.

El Departamento de Justicia indicó a medios estadounidenses que retiró los documentos afectados debido a "fallos técnicos o humanos" y aseguró que todos los archivos solicitados por las víctimas o sus abogados fueron retirados para su posterior edición.

La carta, presentada ante un juez federal, precisó que la revisión de los documentos continuará para asegurar que no haya más información sensible expuesta.

Abogados de las sobrevivientes afirmaron que las deficiencias en la edición de los archivos habían "trastocado" la vida de casi 100 víctimas.

En un comunicado, las sobrevivientes calificaron la divulgación como "indignante" y subrayaron que no deberían ser "nombradas, expuestas al escrutinio público ni revictimizadas".

La divulgación de los archivos se había ordenado tras la aprobación de una medida por ambas cámaras del Congreso, que obligaba al DOJ a hacer públicos los documentos relacionados con Epstein.

El gobierno federal continúa examinando nuevas solicitudes y retiró un "número sustancial" de documentos identificados de forma independiente para proteger la privacidad de las víctimas.

La publicación previa incluía información sensible, como direcciones de correo electrónico y fotografías en las que podían identificarse los nombres y rostros de posibles víctimas.

