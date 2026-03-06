logo pulso
Mundo

Retoman Venezuela y EU lazos diplomáticos

Por EFE

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Retoman Venezuela y EU lazos diplomáticos

Washington.- EU y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.

"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", según afirmó un comunicado del Departamento de Estado.

"Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", prosigue el texto.

Tras la operación para capturar a Maduro, el Gobierno Trump ha establecido un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela y el republicano ha apostado por la exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, para pilotar la primera de estas etapas.

Departamento de Justicia EE.UU publica archivos adicionales de Jeffrey Epstein
SLP

AP

La divulgación de archivos genera controversia y cuestionamientos sobre la gestión de la secretaria de Justicia Pam Bondi.

Estados Unidos e Israel atacan objetivos militares en Irán
SLP

AP

Altos mandos y bases de la Guardia Revolucionaria han sido blanco principal.

AutoFlight realiza vuelo demostración de taxi volador Matrix en Kunshan
SLP

AP

Aunque el taxi volador aún es prototipo, AutoFlight avanza en certificaciones para operar en China próximamente.

Doug Burgum anuncia garantías de seguridad para minería en Venezuela
SLP

AP

Minería ilegal en Venezuela opera bajo control de grupos armados y funcionarios.