Retoman Venezuela y EU lazos diplomáticos
Washington.- EU y Venezuela han acordado formalmente restablecer lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas después de que el Gobierno de Donald Trump capturara al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero.
"Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", según afirmó un comunicado del Departamento de Estado.
"Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", prosigue el texto.
Tras la operación para capturar a Maduro, el Gobierno Trump ha establecido un proceso de tres fases -estabilización, recuperación y transición democrática- para el futuro de Venezuela y el republicano ha apostado por la exvicepresidenta, Delcy Rodríguez, para pilotar la primera de estas etapas.
