Revelan otra posible razón de ataques de orcas a embarcaciones

Los ataques de grupos de orcas contra embarcaciones en el Estrecho de Gibraltar han generado mucho atención en las últimas semanas. Este año se han reportado 53 incidentes de orcas con barcos. ¿Cuál es la razón?

Según el Grupo de Trabajo Orca Atlántica (GTOA), solo en el mes de mayo se han registrado 20 ataques a embarcaciones por parte de orcas, siendo 12 de ellas en costas de la península.

Una orca, bautizada como Gladis, habría liderado un conjunto de ataques a barcos pequeños. Uno de estos últimos incidentes fue contra la embarcación 'Mustique', según el Diario de Pontevedra, un ataque con el que la orca consiguió romper el timón y perforar el casco del barco. Gladis encabeza un grupo de orcas, siendo la única adulta. De hecho, es identificada como Gladis blanca, pero hay otras conocidas como Gladis negra, Gladis gris, Gladis peque...

La principal hipótesis es que Gladis pudo haber vivido una experiencia desagradable con un barco y por esta razón ha decidido impactar contra los mismos. Este comportamiento probablemente es imitado por el resto de los ejemplares jóvenes del grupo, dando lugar a estos incidentes.

Sin embargo, los expertos dicen que la idea de que Gladis esté enseñando a las otras orcas a atacar por "venganza" es sólo un "rumor" y que no se sabe bien a bien por qué las orcas están actuando así.

La revista National Geographic publicó un artículo con sus principales conclusiones sobre las embestidas de las orcas: en el artículo, el biólogo de campo de la Sociedad Oceánica del Golfo Norte, Dan Olsen, dice que los ataques parecen ser coordinados. Los animales parecen saber cómo y cuándo deben actuar y a que parte del barco infringir más daño.

Esto puede asociarse al supuesto 'trauma' de Gladis: "Cuando empezó a ocurrir, pensé que tal vez una hembra o su cría habían sido heridas por la hélice o el timón de un barco, porque siempre parecen ir a por el timón", asegura el biólogo.

La mayoría de los incidentes se han producido con veleros, y las personas que han sido testigos señalan que en ningún momento las orcas se han mostrado agresivas con los humanos. Ni siquiera han mostrado el menor interés en los tripulantes.

Esto ha llevado a expertos como la cofundadora del Centro de Ballenas de Andenes (Noruega) Hanne Strager a señalar, en declaraciones a National Geographic, que las orcas podrían estar jugando.

Un biólogo que viajaba en uno de los barcos atacados confirmó a Strager que no había intención agresiva en las orcas: "Cuando interactúas regularmente con animales, y estás acostumbrado a leerlos, puedes sentir una intención agresiva, y ellos no la sintieron", insistió la experta.

Strager recordó que "durante un tiempo las vimos jugar con medusas. Nadaban con ellas en el hocico e intentaban mantenerlas puestas el mayor tiempo posible".

Sin importar cuál sea la razón científica, usuarios en redes sociales llegaron a su propia conclusión: es la "rebelión de las orcas", afirman, una "venganza" por las acciones del hombre. Twitter y otras plataformas se llenaron de memes al respecto.