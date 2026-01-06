logo pulso
Mundo

Rinden en Cuba tributo a sus oficiales

Por AP

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Rinden en Cuba tributo a sus oficiales

LA HABANA.- Cuba bajó a media asta sus banderas el lunes para rendir homenaje a 32 de sus oficiales muertos en el ataque estadounidense contra Venezuela en el que se capturó al mandatario Nicolás Maduro, al tiempo en que surgían interrogantes sobre el impacto para la isla que tendrían los sucesos en su estrecho aliado sudamericano.

Tras la captura de Maduro, funcionarios del gobierno del mandatario Donald Trump advirtieron el sábado abiertamente que el operativo de sus fuerzas especiales contribuirá a otro sueño de décadas de los políticos norteamericanos de línea dura: asestar un duro golpe a Cuba.

Separar a Cuba de Venezuela, su aliado político y económico más importante y cercano en la región, podría tener consecuencias para La Habana, que enfrenta una severa crisis económica y energética, según algunos expertos.

Los analistas aclararon que ninguno espera por lo pronto una ofensiva directa sobre Cuba.

"La situación actual en Venezuela y la presión de Washington sobre el nuevo gobierno provisional en Caracas hacen aún más insostenible la posición del gobierno de Díaz-Canel", señaló a The Associated Press Luis Carlos Battista, politólogo y abogado cubanoamericano, doctorando en la Universidad de Salamanca.

