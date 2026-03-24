Rusia ataca con drones y misiles zonas civiles de Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Un importante ataque ruso con drones y misiles contra zonas civiles de Ucrania provocó la muerte de seis personas y dejó al menos 46 heridos, informaron funcionarios el martes, mientras el ejército de Moscú intensificaba sus esfuerzos para abrirse paso a través de las defensas ucranianas en la línea del frente, en lo que podría ser el inicio de una esperada ofensiva terrestre de primavera.

Rusia intensifica ataques en la línea del frente

Rusia disparó casi 400 drones de largo alcance contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, en su mayor ataque en semanas. La embestida continuó hasta el martes, cuando decenas de drones apuntaron a Kiev, la capital, a plena luz del día.

Rusia lanzó enjambres de drones Shahed de diseño iraní, alcanzando al menos siete ciudades, dijo el ministro de Exteriores ucraniano Andrii Sybiha en X.

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Moscú también lanzó 23 misiles de crucero y siete misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, alcanzando al menos 10 ubicaciones en todo el país, según la fuerza aérea. Los ataques a plena luz del día hirieron a 13 personas, incluidos tres niños, en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania, y otro ataque a plena luz del día alcanzó un bloque de apartamentos en el centro de la ciudad occidental de Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, donde 13 personas resultaron heridas, informaron funcionarios regionales.

El ataque en Leópolis provocó un incendio en la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, que forma parte de un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, informó la primera ministra Yulia Svyrydenko.

En la ciudad central de Ivano-Frankivsk, el ataque dañó hospitales de maternidad y alrededor de 10 edificios de apartamentos, según Svitlana Onyshchuk, jefa de la administración militar regional. Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas, entre ellas, un niño de 6 años, dijo.

Los civiles ucranianos han soportado bombardeos implacables desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala de su vecino hace más de cuatro años. Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev durante el último año no han traído alivio, ya que Rusia rechazó la oferta de Ucrania de un alto el fuego, y en las últimas semanas la guerra en Irán ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania.

Impacto y respuesta militar ucraniana

En la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (750 millas) que serpentea por las zonas orientales y meridionales de Ucrania, los defensores, faltos de efectivos, se han preparado para una nueva ofensiva del ejército ruso, más numeroso, a medida que mejora el clima.

El comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, señaló que en los últimos días las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias áreas estratégicas.

"Se produjeron combates feroces a lo largo de toda la línea de contacto", afirmó Syrskyi el lunes en la aplicación de mensajería Telegram. Rusia lanzó 619 ataques en cuatro días, añadió.

"Los ocupantes intentan acercar nuevas unidades y se preparan para continuar los ataques", dijo Syrskyi. Señaló que Ucrania había desplegado refuerzos para contrarrestar las embestidas.

No fue posible verificar de forma independiente las afirmaciones sobre el campo de batalla.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó que el reporte de Syrskyi respaldaba su evaluación de que la ofensiva rusa de primavera-verano ya está en marcha.

Rusia ha intensificado sus ataques desde el 17 de marzo y ha trasladado equipo pesado y más tropas a la línea del frente, señaló la organización la noche del lunes.

Cada año, con la llegada del buen tiempo, Rusia ha acelerado su agotadora guerra de desgaste. Sin embargo, no ha logrado capturar ciudades y solo ha obtenido avances progresivos en zonas rurales. Rusia ocupa alrededor del 20% de Ucrania. Eso incluye la península de Crimea, que Rusia tomó en 2014.

Un soldado ucraniano que combate cerca de la ciudad de Lyman, en la región oriental ucraniana de Donetsk, cuya captura completa es uno de los principales objetivos de invasión del presidente ruso Vladímir Putin, dijo que las fuerzas rusas han intensificado los asaltos en los últimos días, pero no lograron un avance, pese al aumento de los bombardeos y a repetidos ataques terrestres.

Las tropas rusas habían intentado anteriormente aislar Lyman atacando rutas logísticas antes de intensificar su ofensiva, indicó el soldado, que dio solo su indicativo King, de acuerdo con las reglas del ejército ucraniano.

Dijo que las unidades ucranianas repelieron los asaltos iniciales, destruyendo columnas rusas en avance e infligiendo pérdidas significativas en vehículos blindados y personal. En respuesta, las fuerzas rusas han incrementado los ataques aéreos sobre la ciudad, incluido el uso de potentes bombas planeadoras.

"La situación es tensa, pero no crítica", dijo King.

Ucrania ha desarrollado tecnología avanzada de drones para compensar su escasez de infantería.

En medio del conflicto en Oriente Medio, Kiev ofrece a Estados Unidos y sus socios del Golfo las defensas antidrones de Ucrania, probadas en combate, con la esperanza de intercambiar ese conocimiento por los escasos misiles de defensa aérea Patriot que necesita para repeler los bombardeos rusos.

Ucrania también ha utilizado sus drones de largo alcance producidos en el país para atacar zonas de Rusia que respaldan el esfuerzo bélico de Moscú. Las defensas aéreas rusas interceptaron 55 drones ucranianos durante la noche sobre regiones rusas, la Crimea anexionada y el mar Negro, informó el Ministerio de Defensa ruso el martes.