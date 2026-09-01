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Rusia ataca Kiev y sus alrededores por 5to. día

Por AP

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Rusia ataca Kiev y sus alrededores por 5to. día
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      Kiev, Ucrania.- Las fuerzas rusas castigaron sin tregua a Kiev ya las ciudades de la región alrededor de la capital ucraniana por quinto día consecutivo el lunes, dejando algunos estantes de supermercados vacíos tras ataques repetidos contra almacenes, mientras Ucrania se tambalea por ataques con drones propulsados por reacción.

      Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses, más de cuatro años después de invadir a su vecino. Las alertas casi constantes en la región de Kiev en los últimos días han alterado gravemente las rutinas diarias. Dos ataques importantes en julio mataron a casi 50 civiles, y un ataque el sábado dejó al menos 38 muertos.

      Las clases supuestamente se reanudan el martes, pero no estaba claro si los padres enviarán a sus hijos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos, y las clases también pueden impartirse en línea. Alrededor de 1 millón de libros de texto han sido destruidos en ataques rusos contra editoriales, lo que podría retrasar las entregas para el inicio del año escolar, dijo el Ministerio de Educación de Ucrania.

      Una nube de humo negro se desplazaba sobre Kiev la mañana del lunes. En Brovary y Boryspil, ciudades de la región circundante, los ataques aéreos alcanzaron varios almacenes y cuatro personas resultaron heridas, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar.

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