Rusia ataca Kiev y sus alrededores por 5to. día
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Kiev, Ucrania.- Las fuerzas rusas castigaron sin tregua a Kiev ya las ciudades de la región alrededor de la capital ucraniana por quinto día consecutivo el lunes, dejando algunos estantes de supermercados vacíos tras ataques repetidos contra almacenes, mientras Ucrania se tambalea por ataques con drones propulsados por reacción.
Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses, más de cuatro años después de invadir a su vecino. Las alertas casi constantes en la región de Kiev en los últimos días han alterado gravemente las rutinas diarias. Dos ataques importantes en julio mataron a casi 50 civiles, y un ataque el sábado dejó al menos 38 muertos.
Las clases supuestamente se reanudan el martes, pero no estaba claro si los padres enviarán a sus hijos. Las escuelas cuentan con refugios antiaéreos, y las clases también pueden impartirse en línea. Alrededor de 1 millón de libros de texto han sido destruidos en ataques rusos contra editoriales, lo que podría retrasar las entregas para el inicio del año escolar, dijo el Ministerio de Educación de Ucrania.
Una nube de humo negro se desplazaba sobre Kiev la mañana del lunes. En Brovary y Boryspil, ciudades de la región circundante, los ataques aéreos alcanzaron varios almacenes y cuatro personas resultaron heridas, informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Trump revisa posición de EE.UU. sobre las Malvinas
El Universal
La medida surge en un contexto de presión para que Reino Unido aumente su gasto en defensa.
Argentina coordina detalles para la visita del papa León XIV
El Universal
El jefe de Gobierno porteño anticipa gran movilización y opciones para actos masivos en la ciudad.
General Dan Caine niega envío de tropas a centros de votación en 2026
AP
La carta dirigida a la senadora Elissa Slotkin confirma que no se usarán fuerzas federales para incautar boletas o máquinas de votación.