Rusia declara tregua; Kiev dice aceptar

Moscú, Rusia.- El Ministerio de Defensa de Rusia declaró un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado con motivo del 81er aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, pero amenazó con responder con ataques contra Kiev si intenta interrumpir las festividades del Día de la Victoria.

En respuesta, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski afirmó que su país respetaría una tregua a partir de las 12 a.m. del miércoles y que respondería de la misma manera a las acciones de Rusia desde ese momento.

Los anuncios del lunes se producen mientras Rusia se prepara para celebrar su festividad laica más importante con un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú reducido debido a preocupaciones por posibles ataques ucranianos. Ucrania ha lanzado ataques con drones en lo profundo de Rusia para contrarrestar la invasión, que ya supera los 4 años.

También siguen un patrón ya conocido de intentos anteriores de asegurar altos el fuego que tuvieron poco o ningún impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenski respondió que, si bien Kiev no ha recibido ninguna solicitud oficial de tregua, en el tiempo que queda hasta la medianoche del miércoles "es realista garantizar" que entre en vigor un alto el fuego. Instó al Kremlin "a dar pasos reales para poner fin a su guerra, especialmente porque el Ministerio de Defensa de Rusia cree que no puede celebrar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania".