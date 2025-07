Rusia lanza ataque aéreo sobre Ucrania dejando dos muertos

Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos sobre Ucrania en los últimos meses, apenas horas antes de que el Reino Unido y Alemania presidieran una reunión acerca de los planes del presidente estadounidense Donald Trump para que los aliados de la OTAN proporcionen armas a Kiev.

El ataque con drones y misiles sobre la capital de Ucrania dejó dos muertos y 15 heridos, incluido un niño de 12 años, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. El asalto mortal subrayó la urgencia de la necesidad ucraniana de recibir más ayuda militar occidental, especialmente en defensa antiaérea, una semana después de que Trump dijera que los suministros llegarían a Ucrania en cuestión de días.

Un dron impactó en la entrada de una estación de metro en el distrito Shevchenkivskyi de Kiev, donde la gente se había refugiado. Videos publicados en redes sociales mostraron el andén de la estación envuelto en humo, con docenas de personas dentro. Los ataques más fuertes golpearon el distrito Darnytskyi, donde un jardín de infancia, un supermercado y unos almacenes se incendiaron.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien llegó a Kiev el lunes para conversaciones con Zelenskyy, visitó algunas de las áreas dañadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zelenskyy y Barrot hablaron sobre la expansión de la cooperación en defensa, incluida una decisión de las empresas francesas de comenzar a fabricar drones en Ucrania, y avanzar en la ruta del país para convertirse en miembro de la Unión Europea, declaró el gobernante ucraniano en redes sociales.

La reunión de jefes de defensa occidentales sobre Ucrania

La reunión virtual de altos funcionarios militares fue encabezada por el secretario de Defensa británico, John Healey, y su homólogo alemán, Boris Pistorius. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el líder de la OTAN, Mark Rutte, así como el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, el general Alexus Grynkewich, asistieron a la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

Moscú ha intensificado sus ataques de largo alcance sobre ciudades ucranianas. Los analistas dicen que es probable que las andanadas de proyectiles se intensifiquen a medida que la producción de drones rusos se expande.

El nuevo ministro ucraniano de Defensa, Denys Shmyhal, instó a los aliados a acelerar las entregas de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses bajo el plan propuesto por Trump.

"Solicito a Estados Unidos que ponga estas armas a disposición para su compra, y a nuestros socios europeos que extiendan toda la financiación necesaria para su adquisición", expresó Shmyhal —quien hasta hace poco se desempeñaba como primer ministro— al comenzar la reunión.

El plan de armamento de Trump, anunciado hace una semana, implica que las naciones europeas envíen armas estadounidenses, incluidos sistemas de misiles antiaéreos Patriot, a Ucrania a través de la OTAN, ya sea de los arsenales existentes o comprando y donando nuevas.

En un cambio de tono hacia Rusia, la semana pasada Trump le dio a Moscú un plazo de 50 días para acordar un alto el fuego, o de lo contrario enfrentará sanciones más severas.

En la reunión del lunes se tenía previsto que Healey instara a los socios occidentales de Ucrania a lanzar una "campaña de 50 días" con el fin de proporcionar a Kiev las armas que necesita para luchar contra el ejército de Rusia —el cual es de mayor tamaño—, y obligar al presidente ruso Vladímir Putin a sentarse en la mesa de negociaciones, declaró el gobierno del Reino Unido en un comunicado.

Grynkewich le dijo a The Associated Press el jueves que "se están realizando preparativos" para las transferencias de armas a Ucrania. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo que no podía dar un marco de tiempo.

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, visitó Washington el lunes antes de las conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre la defensa europea y el apoyo a Ucrania.

Kubilius dijo a los periodistas que recibía con beneplácito el hecho de que Trump adoptara una línea más dura con Putin, considerándolo "una nueva apertura en cómo podemos apoyar a Ucrania".

"Si combinas el poder económico estadounidense y el poder económico europeo, somos algo así como 20 veces el poder de Rusia", manifestó. "Necesitamos voluntad política".

Ucrania quiere sistemas estadounidenses de misiles Patriot

Alemania ha dicho que ofreció financiar dos nuevos sistemas Patriot para Ucrania, y planteó la posibilidad de suministrar sistemas que ya posee y que Estados Unidos los reemplace.

Pero la entrega podría llevar tiempo, planteó el canciller alemán Friedrich Merz, porque "tienen que ser transportados, tienen que ser instalados. Eso no es cuestión de horas, es cuestión de días, quizás semanas".

Otros sistemas Patriot podrían llegar gracias a Suiza, cuyo ministerio de Defensa indicó el jueves que fue informado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que "volverá a dar prioridad a la entrega" de cinco sistemas encargados previamente para apoyar a Ucrania.

Mientras Ucrania espera los Patriots, un alto funcionario de la OTAN indicó que la alianza todavía está coordinando la entrega de otra ayuda militar —como municiones y proyectiles de artillería— que incluye ayuda de Estados Unidos que fue pausada brevemente. El funcionario habló a condición de guardar el anonimato para poder declarar sobre asuntos delicados.

En un discurso en video, Zelenskyy informó que para el miércoles se tiene planeada otra ronda de conversaciones entre las delegaciones ucraniana y rusa. Dijo que conversó sobre los preparativos con Rustem Umerov, quien encabezó el equipo ucraniano en las dos rondas anteriores, pero no dio más detalles.

Las negociaciones previas se llevaron a cabo en Estambul, y medios rusos dijeron que probablemente seguiría siendo la ciudad anfitriona. Las conversaciones en mayo y junio llevaron a una serie de intercambios de prisioneros de guerra, pero no produjeron otros acuerdos.

Ucrania lanza drones sobre Moscú

El bombardeo ruso sobre Kiev comenzó poco después de la medianoche y continuó hasta aproximadamente las 6 de la madrugada. Disparos de ametralladora, el zumbido de los motores de drones y múltiples explosiones fuertes mantuvieron a los vecinos en vela.

Fue el primer ataque de gran magnitud sobre la ciudad desde que el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, estuvo en la ciudad el lunes pasado. Rusia detuvo los ataques sobre Kiev durante su visita.

El Ministerio de Defensa ruso señaló que en su ataque utilizó drones y misiles hipersónicos Kinzhal. Indicó que el bombardeo apuntó con éxito a la infraestructura de aeródromos y al complejo militar-industrial de Ucrania.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 426 drones Shahed y señuelos durante la noche del lunes, al igual que 24 misiles de diversos tipos. Indicó que 200 drones fueron interceptados y 203 más fueron bloqueados o desaparecieron de los radares.

Mientras tanto, Ucrania continuó desplegando sus drones de largo alcance de producción nacional. El Ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas derribaron 74 drones ucranianos durante la noche, de los cuales casi un tercio fueron destruidos cerca de la capital rusa. Veintitrés drones fueron derribados en la región de Moscú, agregó el ministerio, 15 de los cuales fueron interceptados sobre la ciudad.