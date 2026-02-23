Rusia lanza otro ataque en Kiev

Kiev, Ucrania.- Rusia atacó Ucrania con una andanada de misiles y drones y mató a una persona en la región de Kiev, informó el domingo el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Otras ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de entre los escombros de edificios destruidos.

El ataque provocó daños y provocó incendios en cinco distritos de los suburbios de Kiev. En la aldea de Putrivka, en el distrito de Fastiv, los equipos de primera respuesta de emergencias trabajaron para salvar a personas sepultadas bajo los escombros.

Rusia también atacó infraestructura energética en la región sureña ucraniana de Odesa, lo que provocó incendios importantes, que posteriormente fueron extinguidos, señaló el servicio de emergencias.

Durante los cuatro años transcurridos desde que Rusia lanzó una guerra total contra su vecino, y pese a un nuevo impulso en el último año en los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos, los civiles ucranianos han soportado constantes ataques aéreos.

Rusia también ha intensificado los ataques contra la red energética del país, dejando a civiles ucranianos sin electricidad ni calefacción en medio de las duras condiciones invernales.

Por separado, una explosión en la ciudad occidental ucraniana de Leópolis mató a una persona e hirió a 25, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en una publicación en Telegram el domingo. Una persona fue arrestada por el incidente, que no está relacionada con el ataque aéreo de Rusia contra Ucrania.