logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Fotogalería

BXS Bryndis X siempre en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Rusia reafirma su compromiso por la paz: Witkoff

Representantes de EU y Rusia sostuvieron diálogo

Por EFE

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Rusia reafirma su compromiso por la paz: Witkoff

Nueva York.- El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, aseguró este domingo que Rusia mantiene su "pleno compromiso" con el logro de la paz en Ucrania tras las reuniones entre representantes de Washington y Moscú que tuvieron lugar este fin de semana en Florida.

"Durante los últimos dos días en Florida, el enviado especial ruso Kiril Dmítriev mantuvo reuniones productivas y constructivas con la delegación estadounidense para avanzar en el plan de paz del presidente (Donald) Trump en Ucrania", escribió Witkoff en su perfil de X.

Witkoff reiteró que Rusia "mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania" y valora "altamente" los esfuerzos de EE.UU. para poner fin al conflicto y "restablecer la seguridad global".

Él y el yerno de Trump, Jared Kushner, se reunieron durante el fin de semana en Miami con el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien aseguró este sábado que el diálogo con EE.UU. transcurría de "forma constructiva".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En paralelo, los representantes estadounidenses también se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrí Gnátov.

Las reuniones para adelantar las negociaciones de paz en Ucrania - una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado- tienen lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos en la misma urbe del sur de EU.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que Washington propuso celebrar negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de los países europeos.

Por otra parte, el procurador de los derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó el domingo a las tropas rusas de llevar a territorio ruso por la fuerza a unos 50 civiles ucranianos de la región fronteriza de Sumy.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Japón considera adquirir armas nucleares: debate en la agenda política
    Japón considera adquirir armas nucleares: debate en la agenda política

    Japón considera adquirir armas nucleares: debate en la agenda política

    SLP

    El Universal

    El exministro de Defensa de Japón plantea reevaluar la doctrina nuclear nacional.

    Avances en las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania
    Avances en las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania

    Avances en las conversaciones sobre el plan de paz para Ucrania

    SLP

    AP

    Diplomáticos de Rusia y Estados Unidos buscan soluciones para el conflicto en Ucrania

    Príncipe Guillermo y príncipe Jorge ayudan en refugio para personas sin hogar
    Príncipe Guillermo y príncipe Jorge ayudan en refugio para personas sin hogar

    Príncipe Guillermo y príncipe Jorge ayudan en refugio para personas sin hogar

    SLP

    AP

    El príncipe Guillermo y su hijo mayor colaboran en la preparación de un almuerzo solidario en un refugio para personas sin hogar.

    Tiroteo en Pub de Sudáfrica deja 9 muertos y 10 heridos
    Tiroteo en Pub de Sudáfrica deja 9 muertos y 10 heridos

    Tiroteo en Pub de Sudáfrica deja 9 muertos y 10 heridos

    SLP

    AP

    La violencia armada golpea nuevamente a Sudáfrica con un mortal ataque en un pub de Bekkersdal.