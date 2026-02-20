Rusia reclutó kenianos para guerra con Ucrania

Nairobi, Kenia.- Un nuevo informe de inteligencia de Kenia afirma que alrededor de 1.000 kenianos fueron reclutados para combatir por Rusia en Ucrania tras ser engañados con falsas promesas de empleo en Rusia antes de ser enviados a las líneas del frente.

El informe fue presentado al Parlamento por el líder parlamentario Kimani Ichung´wah, quien acusó a funcionarios de la embajada rusa de coludirse con agencias de reclutamiento laboral para engañar a kenianos y hacerles creer que se les darían empleos calificados en Rusia. Señaló que los funcionarios de la embajada rusa les expidieron visas de turista.

La Embajada de Rusia en la capital de Kenia, Nairobi, negó las acusaciones y afirmó en un comunicado el jueves que nunca emitió visas a nadie con la intención de viajar a Rusia para combatir en Ucrania.

Ichung´wah dijo al Parlamento que el informe del Servicio Nacional de Inteligencia muestra que 89 kenianos estaban en la línea del frente, 39 estaban hospitalizados, 28 estaban desaparecidos en combate, otros habían regresado a casa y al menos uno fue confirmado como muerto. El informe también ofrece detalles sobre las agencias de reclutamiento que presuntamente llevaron a kenianos a Rusia.

