Rusia reconoce que fueron las unidades de Wagner las que tomaron Soledar

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció hoy que fueron las unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner las que tomaron el baluarte ucraniano de Soledar, la mayor victoria rusa desde julio de 2022.



"En lo que se refiere al asalto de la zona urbana de Soledar, ocupada por el Ejército ucraniano, esa misión fue realizada de manera valerosa y desinteresada por las acciones de los voluntarios de las unidades de asalto de la compañía militar privada Wagner", señala el comunicado castrense.

Además, subraya que la ofensiva contra Soledar incluyó la participación de diferentes tipos de tropas, el bombardeo de artillería pesada y aviación y el bloqueo de la ciudad por norte y sur, uno de cuyos objetivos era impedir tanto la llegada de refuerzos como la retirada de las tropas ucranianas.

El Ministerio explica que decidió emitir una aclaración al parte de guerra diario ante la insistencia de los medios de comunicación.

En su anterior parte,, el portavoz de Defensa, Ígor Konashénkov, no hizo mención alguna de los Wagner, lo que causó un gran malestar entre algunos círculos de veteranos y en las redes sociales.

"Constantemente tratan de robarle la victoria a los mercenarios de Wagner y hablan de la presencia de alguien que no está claro, solo para menospreciar sus méritos", señaló Yevgueni Prigozhin, fundador de este grupo, en su canal de Telegram.

En los últimos meses, Prigozhin ha criticado al alto mando del ministerio y del ejército rusos por la falta de avances en el campo de batalla en el marco de la "operación militar especial".

Konashénkov explicó en su parte original que, durante la operación, "las unidades de las fuerzas aerotransportadas realizaron una maniobra encubierta desde una dirección diferente, atacaron con éxito las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ocuparon alturas dominantes y bloquearon la ciudad desde el norte y el sur".

En cambio, el pasado día 11, cuando ya anunció la toma de la urbe, Prigozhin aseguró que en el asalto a Soledar "solo participaron combatientes del grupo Wagner y de ninguna unidad" militar del Ejército ruso.

Además, el jefe de Wagner publicó hoy en su Telegram la declaración del jefe de la Liga para la Protección de los Intereses de los Veteranos de Guerra Locales y Conflictos Militares, Andréi Troshev.

"No había un solo paracaidista en Soledar, los propios paracaidistas lo confirman. Soledar fue tomada únicamente por el esfuerzo de los combatientes de Wagner. Y no hay necesidad de ofender a los luchadores menoscabando su mérito. Los están desmotivando. Debemos luchar y no medirnos con los miembros y robar los méritos de otras personas", sostuvo.

En un intento de reforzar sus posiciones ante las críticas de Prigozhin y de expertos y blogueros militares, el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, nombró esta semana como nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

Éste sustituyó al general Serguéi Surovikin, quien asumió el cargo hace apenas tres meses y cuya decisión de lanzar bombardeos masivos contra la infraestructura civil ucraniana había sido alabada por Prigozhin.