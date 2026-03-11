Rusia y Ucrania pausan diálogo

KIEV, Ucrania.- Funcionarios rusos y ucranianos hacen afirmaciones contradictorias sobre éxitos en el campo de batalla en su guerra de cuatro años: Ucrania asegura que ha hecho retroceder a las fuerzas de Moscú en algunos puntos de la línea del frente, mientras que el Kremlin insiste en que la invasión rusa sobre su vecino está avanzando.

Al mismo tiempo, continúan los ataques aéreos rusos casi diarios contra zonas civiles de Ucrania, matando a varias personas, mientras Washington pospuso las conversaciones que patrocinan entre las dos partes debido a la guerra en Oriente Medio.

Pese a la escasez de soldados, las fuerzas ucranianas han recuperado recientemente casi todo el territorio de la región industrial suroriental de Dnipropetrovsk durante una contraofensiva, expulsando a las tropas rusas de más de 400 kilómetros cuadrados (150 millas cuadradas), afirmó el alcalde general Oleksandr Komarenko en una entrevista publicada el martes por el medio local RBC-Ukraine.

Las tropas rusas están mal abastecidas y carecen de apoyo, dijo Andrii Kyianenko, el comandante adjunto de batallón del 425º Regimiento de Asalto Separado "Skelia" desplegado en la zona. Los soldados ucranianos han roto las defensas rusas y avanzadas más de 10 kilómetros (6 millas), afirmó.

La situación militar no pudo verificarse de forma independiente pero el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, señaló que las recientes contraofensivas ucranianas "están generando efectos tácticos, operacionales y estratégicos que podrían alterar el plan de campaña ofensiva de Rusia para la primavera-verano de 2026".