¿Sabías que un 24 de diciembre se creó el Ku Klux Klan?

El Klu Klux Klan, a pesar de que ha perdido mucha fuerza, no ha desaparecido. Esta es la más antigua de las organizaciones supremacistas blancas en Estados Unidos.

Dos de sus símbolos más reconocibles son sus túnicas y capuchas blancas, así como sus cruces encendidas.

Originalmente fue concebido como un club recreativo, pero rápidamente empezó a actuar de forma violenta para intimidar a las poblaciones negras del sur de Estados Unidos y garantizar así la supremacía de los habitantes de raza blanca.

Pero esta terrible organización fue creada en una fecha que coincide con un momento muy importante para millones de personas alrededor del mundo: la Nochebuena. Aquí en De10.mx te contamos la historia.

¿Cuándo surgió el Ku Klux Klan?

Esta organización surgió el 24 de diciembre de 1865 en Pulaski, Tennesse, en Estados Unidos. El KKK creía que la raza negra era inferior y se trazaron como su objetivo principal suprimir todos sus derechos. Buscaban el control político y social de los esclavos liberados, intentaron socavar la educación, el avance económico, el derecho a portar armas y los derechos electorales de los afroamericanos.

El Ku Klux Klan fue creado después de la Guerra Civil de Estados Unidos, por seis veteranos confederados que se encontraban molestos con la situación de su pueblo en los años de la postguerra.

El nombre de Ku Klux Klan se compuso con la fusión del griego "?????? [kýklos]" que significa círculo. Se decidió escribirlo con K, para darle más notoriedad. Les gustó el sonido rítmico de las palabras, y decidieron separar Kuklos en dos palabras, cambiando la "o" de Kuklos por "u", y la "s" final por una "x".

En un inicio, sus miembros realizaban excursiones nocturnas por el pueblo de Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras, como si fueran fantasmas, pero poco a poco, el KKK endureció sus actividades.

Los miembros del Ku Klux Klan comenzaron a vestir largos vestidos blancos desde la cabeza a los pies. La organización estaba integrada por un líder, 10 consejeros y su larga lista de seguidores.

El Klan se extendió rápidamente por los estados sureños, creando un reino de terror contra los líderes republicanos de todas las procedencias raciales. Los grupos dispersos, afines al Klan, se comenzaron a organizar. Los grupos locales informaban sus actividades a los líderes del condado, los cuales informaban a los distritos, a los estados y, finalmente, al cuartel general.

El KKK comenzó a irrumpir en sesiones de la comunidad negra e invadía sus hogares para robar armas de fuego, con el pretexto de "desarmar" a los negros veteranos de la guerra civil.

La violencia del Ku Klux Klan

Los actos violentos de esta organización comenzaron a caldear los ánimos en Estados Unidos, pues sus métodos para hacer valer sus creencias e "ideales" eran muy despiadados, pues hacían uso de la intimidación y la tortura, en contra de aquellos que veían como una amenaza para la supremacía blanca.

Estas acciones desencadenaron en el asesinato del congresista de Arkansas, James M. Hinds (1868), el de tres miembros de la Legislatura de Carolina del Sur y los de varios hombres que habían trabajado en convenciones constitucionalistas.

La violencia escaló de tal manera que el general confederado, Nathan B. Forrest, decidió disolver el KKK en 1869, pero algunas células del grupo extremista continuaron actuando. En 1971, el presidente estadounidense Ulysses Grant ordenó "cazar" a los miembros del Ku Klux Klan que seguían realizando actos violentos, pero tuvieron que pasar muchos años para que todos los elementos fueran "eliminados".

El nuevo Ku Klux Klan

El segundo Ku Klux Klan se fundó en 1915. En ese año se estrenó la cinta "The Birth of a Nation", en la cual se glorifica al primer KKK, lo que habría hecho revivir el interés sobre esta organización, la cual comenzó a crecer rápidamente bajo el liderazgo de Williams Simmons, considerado el promotor del clan en ese entonces.

Sus crímenes eran despreciables: colgaduras, flagelaciones, mutilaciones, secuestros, marcas de ácido y quemas cruzadas. La captura de algunos de sus miembros y las campañas en su contra, mermaron su poder y originó su declive.

Actualmente, de acuerdo con la BBC, además del Ku Klux Klan, hay otros grupos supremacistas blancos: Derecha Alternativa (Alt-right), Neonazis, Movimiento Nacional Socialista, Consejo de Ciudadanos Conservadores y Partido Estados Unidos Libertad.