Sacrifican al koala rescatado durante los feroces incendios de Australia (VIDEO)

El koala, cuyo rescate durante los feroces incendios que arrasan Australia se hizo viral, fue sacrificado este martes al no recuperarse de las heridas causadas por el fuego, informó la organización animalista encargada de su cuidado.



"Hoy tomamos la decisión de poner a dormir a Lewis", como nombraron al animal, indicó en Facebook el Hospital de Koalas en Port Macquarie, en el estado oriental de Nueva Gales del Sur.



El marsupial fue tratado durante días en la clínica por las quemaduras causadas por las llamas en varias partes del cuerpo.



Sin embargo durante una revisión este martes para evaluar las heridas y cambiar los vendajes, los veterinarios estimaron que el animal no había mejorado de sus lesiones.



"El objetivo principal del hospital es el bienestar animal, por lo que tomamos la decisión" de eutanasiar al koala, apuntó el centro.



El vídeo del koala, rescatado mientras huía de las llamas en una carretera junto a un bosque, provocó un aluvión de mensajes de solidaridad y donaciones de australianos ante el dramatismo de las imágenes.



Su rescatadora se quedó en sujetador para enrollar al animal con su jersey y le roció con agua en el pelo chamuscado mientras el koala emitía alaridos de dolor.



No hay cifras oficiales, pero los expertos creen que el número de koalas fallecidos durante los actuales incendios puede superar los mil, de una población total que ronda los 80.000 especímenes.



Estos marsupiales, endémicos de Australia, ya se encuentran amenazados por el desarrollo urbanístico y la clamidia, una enfermedad bacteriana que les causa ceguera, infertilidad y en algunos casos la muerte.



Los incendios, que han matado a seis personas y calcinado 500 viviendas y 13.000 kilómetros cuadrados desde el pasado 1 de julio, han sido relacionados con la crisis climática, a pesar de que el Gobierno, defensor del carbón, trata de eludir el debate.