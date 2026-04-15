Sacude temblor de 5,7 zona rural de Nevada

SILVER SPRING, Nevada.- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió el lunes una zona rural de Nevada al este de la capital del estado, Carson City.

El temblor se produjo poco antes de las 18:30 horas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Su epicentro se ubicó a unos 20,7 kilómetros al este de la localidad de Silver Springs, a una profundidad de 5 kilómetros. Un video grabado en la localidad de Fallon mostraba vidrios rotos y alimentos esparcidos en el suelo en los pasillos de una tienda de comestibles.

Trina Enloe estaba sentada con una de sus hijas mientras hacía la tarea en el comedor de su casa cuando se produjo el terremoto.

"Se oyó regresar justo antes de que incluso llegara hasta nosotros", dijo Enloe. La sacudida continuó durante aproximadamente un minuto, dijo. El temblor derribó algunos candelabros de hierro fundido, pero Enloe no vio grietas ni daños en su casa en Fallon.

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La agencia indicó que algunos residentes de comunidades cercanas reportaron sacudidas de fuertes a muy fuertes y daños de leves a moderados.