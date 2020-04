Sale el primer tren de Wuhan tras once semanas de cuarentena

El primer tren salió esta mañana de Wuhan tras 76 días de cuarentena que llegaron hoy a su fin en la ciudad china donde comenzó la pandemia de la COVID-19.



Desde el 23 de enero se habían restringido todas las salidas desde esta urbe, capital de la provincia centro-oriental de Hubei, que durante muchas semanas fue el epicentro de la enfermedad no solo a nivel nacional de China sino mundial.



Ahora, las autoridades afirman tener bajo control el brote, por lo que con el inicio de la jornada de este miércoles se reanudaron los servicios ferroviarios en las tres estaciones de Wuhan.



El primer tren en salir de Wuhan tras estas once semanas de cierre de la ciudad partió a las 06:25 hora local (00.25 GMT del miércoles) con destino a la ciudad de Jingzhou de Hubei.



"Muy contentos, muy contentos, voy a casa", comenta a Efe una pasajera apresurada por emprender su viaje a su ciudad natal.



Durante la jornada de hoy se espera que otros 276 trenes salgan de Wuhan con destino a grandes ciudades como Shanghái (este) o Shenzhen (sureste).



Según el diario oficial Global Times, las cifras de ventas de billetes actualizadas a fecha de ayer muestran que más de 55.000 pasajeros han adquirido ya billetes para viajar en ferrocarril, de los que el 40 % tienen destino en la zona del delta del Río de las Perlas (sureste), donde miles de fábricas emplean a trabajadores migrantes del resto de China.



Las autoridades indicaron que habían desinfectado y reparado todas las instalaciones de las estaciones de Wuhan, así como más de 230 trenes de alta velocidad que pasarán por la ciudad.



Solo podrán optar a adquirir uno de estos billetes quienes acrediten su buen estado de salud mediante códigos QR generados a través de aplicaciones móviles, quienes, no obstante, deberán seguir pasando por controles de temperatura y de identidad.



Los sistemas desarrollados por las autoridades chinas establecen tres categorías -verde, amarilla y roja- para esos códigos; un código verde supuestamente garantiza que la persona no está infectada y que no ha estado en contacto cercano con casos confirmados o sospechosos de estar contagiados.



Aparte de las conexiones ferroviarias, la agencia estatal de noticias Xinhua informó de que también se reactivarán hoy otras 30 rutas de autobús para situar el total de líneas operativas en 346, y reabrirá otra línea de metro.



Asimismo, este miércoles volverán a operar los taxis y transportes por ferri y tranvía, así como los autocares para rutas de larga distancia, mientras que las líneas de media y corta distancia permanecerán suspendidas por el momento.



También se retiraron el martes por la noche los controles de salida en las carreteras de la ciudad, a los que las autoridades ya habían puesto fin a finales de marzo en el resto de la provincia.



Cientos de vehículos comenzaron a cruzar los peajes que salen de la urbe china, en los que se habían instalado controles policiales -ya retirados- que impedían a los residentes dejar Wuhan, según imágenes transmitidas en directo por la televisión estatal CGTN.



Algunos vehículos hacían ya cola desde horas antes para poder salir de Wuhan en cuanto finalizasen los controles.



El diario oficial Global Times afirma que muchos de los que están yéndose de la ciudad son ciudadanos que se habían quedado atrapados en la urbe sin residir allí, y cita a un conductor que dice: "Solo quiero irme a casa lo antes posible".



La ciudad, de 11 millones de habitantes, ha registrado desde finales de diciembre más de 50.000 casos confirmados de COVID-19, de los que, según las cifras oficiales, han muerto 2.571 personas.