Sale Rosselló y entra Pierluisi, pero Puerto Rico sigue en un mar de dudas

San Juan, Puerto Rico (EFE).- El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se estrena esta sábado como mandatario, tras la renuncia formal de Ricardo Rosselló, pero las dudas legales sobre si es por derecho quien debe estar al frente de la gobernación no se calman.



Para hoy no hay prevista ninguna actividad pública del nuevo gobernador, quien ya anunció que no residirá en La Fortaleza, sede del ejecutivo, en el Viejo San Juan, hasta que no se resuelva la incertidumbre sobre la legalidad constitucional de su cargo, en manos ahora del Senado.

Sin embargo, sí celebrará reuniones con parte del equipo de trabajo de su antecesor y algunos de sus propios asesores.

El hecho de que haya un nuevo gobernador no calma las prisas y dudas que han marcado la actualidad informativa de la isla en estas semanas; ni siquiera este viernes a las 16:59 horas (20:59 GMT) cuando Rosselló estaba a punto de formalizar su renuncia, se sabía quién le iba a suceder.

Y todo por una maraña legal que unos y otros, gobernantes, exgobernadores, legisladores, analistas, abogados, medios y expertos interpretan a su manera y nadie sabe a ciencia cierta qué es lo correcto.

Empezando por el propio Pierluisi quien en su primera conferencia de prensa, casi dos horas después de ser jurado como gobernador en casa de su hermana por una jueza, reconoció que era consciente de la existencia de esas dudas legales.

Todo ello parte de la interpretación que se haga de la Constitución y de la Ley 7 de 1952, enmendada en 2005, sobre la sucesión.

La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa, mientras que la Ley 7, en la que se escudó Rosselló para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado.

Pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.

Ayer a una hora de ser nombrado el nuevo gobernador, la Cámara dio su visto bueno al nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado, sin embargo el Senado decidirá sobre su confirmación el lunes.

Pierluisi, gobernador número 12 y el primero que sube al poder a mitad de mandato, podría lograr una nueva etiqueta; el gobernador más breve de la historia de la isla: solo tres días.

Ello se debe a que, tal y como anunció este viernes antes lo medios, en caso de que el Senado este lunes no le ratifique, asumiría el cargo la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, segunda en la línea de sucesión.

Los senadores han sido convocados en el hemiciclo del Senado a las 3:00 hora local (19:00 GMT).

La posición de secretario de Estado estaba vacante ya que Luis Rivera, dimitió hace 23 días cuando se desveló el contenido integro del chat que ha contribuido y conducido a la mayor crisis política que ha vivido la isla.

En el mismo, Rosselló, Rivera y otros asesores próximos al gobernador, insultaban y criticaban a mujeres, colectivo LGTB, periodistas, artistas y políticos y desvelaban estrategias en medios de comunicación.

El pasado miércoles el exgobernador nombró como candidato a la vacante en la secretaría de Estado a Pierluisi, lo que ha provocado las prisas y ha disparado la incertidumbre al no dar tiempo a hacer el traspaso de poder de una forma ordenada y plenamente legal.

La crisis e inestabilidad política ha tenido como primer resultado, a la ya de por si maltrecha economía de la isla, sumida en una quiebra y en una deuda de unos 73.000 millones de dólares, una cierta inestabilidad comercial.

Un sondeo de la Cámara de Comercio de Puerto Rico entre sus socios, publicado este sábado por la prensa local, refleja que el 74 por ciento de los comercios de unas 42 compañías que habían respondido a la encuesta, desvelaba que sus empresas han visto afectado su negocio por lo ocurrido.

A ello se suma que muchos negocios en la capital se han visto obligados a cerrar por la existencia de las manifestaciones de protesta en la cercanía de los mismos.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), a través de su presidente, Emilio Colón, ha señalado que el "ambiente de inestabilidad en nada abona al clima y tarea de recuperación".

La sección de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) recordó, por su parte, que dilatar esta confirmación podría tener un impacto adverso en la industria de la construcción y la economía de la isla.

Un ambiente inestable que no parece que vaya a bajar ante la decisión del Senado del lunes y el anuncio de que el tema llegará a los tribunales.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, anunció este viernes que el municipio que dirige presentará el lunes un recurso "impugnando la juramentación" del nuevo gobernador de Puerto Rico.

Mientras, el exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se despidió ayer con un breve mensaje a través de la red social Instagram en la que asegura que ha "sido el máximo honor de mi vida servirle a nuestro pueblo".