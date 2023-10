Salma Luévano denunciará a Eduardo Verástegui por discurso de odio

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La diputada Salma Luévano de Morena, aseguró que denunciará al actor Eduardo Verástegui ante el Instituto Nacional Electoral, ante los discursos de odio que ha emitido el actor en la red social X, antes Twitter, en la cual dijo "miren lo que vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género".

Verástegui acompañó el post con un video, en el cual trae un rifle y dispara.Ante dicho mensaje, la legisladora Luévano enfatizó en conferencia de prensa, que, con este tipo de mensajes, Verástegui trata de validar un falso concepto de ideología de género, para incitar a la violencia en contra las personas trans y no binarias, al invalidar la estrategia de la ONU de la agenda 2030."La connotación aparte de violenta es alarmante en contra de un grupo históricamente vulnerable, una persona así no debe y no podrá ser Presidente de México, es importante registrar de manera formal la denuncia, nunca más nos vamos a callar, los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio y deben ser castigados", denunció.¿Qué es la agenda 2030?La agenda 2030 fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual, es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene como propósito fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.Dicha agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.Algunos de los objetivos son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas.La estrategia regirá programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.