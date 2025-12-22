San Francisco se recupera de apagón

San Francisco, Cal.- La mayoría de las 130.000 viviendas y negocios de San Francisco que se vieron afectados por un enorme apagón el sábado recuperaron el servicio eléctrico a primeras horas del domingo.

Pacific Gas and Electric Co. informó que sus cuadrillas restablecieron el servicio eléctrico para alrededor de 110.000 clientes a las 7 de la mañana y realizaban trabajos para devolver luz a los 21.000 restantes en varios vecindarios y pequeñas áreas del centro de la ciudad. PG&E indicó que no podía proporcionar un plazo preciso de cuándo se restablecerá el servicio en su totalidad.

"El daño del incendio en nuestra subestación fue significativo y extenso, y las reparaciones y una restauración segura serán complejas", anunció la empresa de servicios públicos, refiriéndose a la subestación en las calles 8th y Mission. Al incendio se le atribuyen algunos de los apagones.

La compañía destacó que ha movilizado ingenieros y electricistas adicionales para ayudar con los esfuerzos de restauración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Este es un plan de trabajo muy complejo y requerirá del mayor enfoque en la seguridad para garantizar acciones de trabajo seguras", señaló PG&E. No se han reportado lesionados.

La falla eléctrica dejó a una gran parte del norte de la ciudad a oscuras, comenzando con los vecindarios de Richmond y Presidio y las áreas alrededor del Parque Golden Gate a primeras horas de la tarde. En su punto máximo, el apagón afectó a cerca de una tercera parte de los clientes de la compañía en la ciudad.

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas el sábado, uno de los días de compras más concurridos del año. El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad, e instó a la población a evitar traslados no esenciales y a tratar las señales de tráfico apagadas como paradas de cuatro vías. Waymo, el operador de vehículos de transporte sin conductor, suspendió sus servicios. Al menos un video publicado en redes sociales parecía mostrar un vehículo de Waymo detenido en medio de una intersección.