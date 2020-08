Sanders a sus seguidores: Si Trump gana, todo nuestro progreso está en riesgo

El senador izquierdista y exaspirante a la Casa Blanca, Bernie Sanders, advirtió este lunes a sus seguidores que si no votan por el candidato demócrata, el moderado Joe Biden, todo el progreso hecho por su movimiento está "en riesgo".



"Permítanme aprovechar la oportunidad para dirigir unas palabras a los millones de persones que apoyaron mi campaña", dijo Sanders, al que desde el aparato del partido han acusado de no haber convencido a sus votantes en 2016 de acudir en masa a las urnas en pro de Hillary Clinton.



"Muchas de las ideas por las que luchamos -sostuvo-, ahora son mayoritarias, pero si Trump es reelegido, todo el progreso que hemos hecho está en riesgo", afirmó durante la Convención Nacional Demócrata el senador, que recibió diez millones de votos en las primarias en las que fue superado por Biden.



Sanders enfatizó que las próximas elecciones del 3 de noviembre van a ser "las más importantes de la historia moderna" de Estados Unidos ya que sostuvo que bajo el Gobierno de Donald Trump "el autoritarismo ha echado raíces en este país".



Por ello, Sanders, que lidera el ala izquierdista del partido, llamó a progresistas, moderados y conservadores a trabajar de la mano para combatir a un presidente que, insistió, "avanza por el camino del autoritarismo".



"Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Trump juega a golf", dijo Bernie Sanders, al que el partido reservó el segundo discurso más importante de la noche por detrás del de la ex primera dama Michelle Obama.



Pese a que Sanders se mostró muy crítico durante las primarias con las posiciones moderadas de Biden, desde que suspendió su campaña ambos han trabajado juntos para incluir parte de las propuestas progresistas del senador en el programa del exvicepresidente.



"Está en juego el futuro de nuestra democracia. Está en juego el futuro de nuestra economía. Está en juego el futuro de nuestro planeta. Debemos unirnos, derrotar a Donald Trump y elegir a Joe Biden y Kamala Harris", afirmó Sanders en su intervención en la convención, que se realiza de forma virtual por la pandemia del coronavirus.